Bilim insanları uzun yaşamın sırrını açıkladı! Bu besini tüketen en az 100 yaşını görüyor

Bölgede yaşayan insanlar; çok sık atıştırmadan oldukça uzaklar. Yeme alışkanlıklarını uygulayabilmek için atıştırmalık tercihlerinize dikkat edebilirsiniz. Bunun için yüksek miktarda işlenmiş atıştırmalıklar tüketmek yerine daha sağlıklı atıştırmalıklar tercih edebilirsiniz.