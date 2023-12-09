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Bilim insanları uzun yaşamın sırrını açıkladı! Bu besini tüketen en az 100 yaşını görüyor

Bilim insanları dünyanın en uzun yaşayan insanlarının çoğunlukta olduğu bölgeleri mercek altına aldı. Çıkan sonuçlar, uzun ve sağlıklı yaşama sahip kişilerin tükettiği besinlerle ilgili önemli verileri gözler önüne serdi. Buna göre, bazı besinler genel sağlığı korumada oldukça etkili. İç organların yenilenme sürecini hızlandırmaları nedeniyle vücudun yaşlanmasını engelleyen bu besinler bilim dünyası tarafından uzun yaşamın sırrı olarak belirtiliyor. İşte tüketildiğinde sağlıklı yaşam süresini uzattığı düşünülen mucizevi besinler…

Giriş Tarihi: 09.12.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 17:29
Bilim insanları uzun yaşamın sırrını açıkladı! Bu besini tüketen en az 100 yaşını görüyor

"Mavi Bölge" olarak bilinen yer dünyanın en sağlıklı 5 bölgesini kapsıyor. Bu bölgelerde yaşayan kişiler, dünyada en uzun yaşam süresine sahip kişilerden oluşuyor. Japonya'da Okinawa Adası, İtalya'da Sardinya Adası, Yunanistan'da Ikaria Adası, ABD'de Loma Linda kasabası ve Kosta Rika'da Nivoya Yarımadası; Mavi Bölge'yi oluşturan yerler arasında bulunuyor.

Bilim insanları uzun yaşamın sırrını açıkladı! Bu besini tüketen en az 100 yaşını görüyor

İnsanların 100 yaşına ulaşmış olduğu Mavi Bölgeler olarak adlandırıldı. Alanların oluşturulmasından sonra ise uzun ömürlü olmanın sırrını açıklayabilmek adına antropoloflar, epidemiyologlar, demograflar ve araştırmacılardan meydana gelen bir ekip bölgeye gönderildi.

Bilim insanları uzun yaşamın sırrını açıkladı! Bu besini tüketen en az 100 yaşını görüyor

Bu bölgelerde yaşayanların insanların uzun ömürlerinin sırlarının en büyük nedeninin; stres seviyeleri, hareket etme oranları ve beslenme biçimleri olduğu ifade ediliyor.

Bilim insanları uzun yaşamın sırrını açıkladı! Bu besini tüketen en az 100 yaşını görüyor

Bölgede yaşayan insanların beslenme biçimlerine göre; en ağır öğünleri sabah, en hafif öğünleri ise akşam saatleri. Ayrıca akşam öğünün ardından besin tüketmeyi bırakıyorlar.

Bilim insanları uzun yaşamın sırrını açıkladı! Bu besini tüketen en az 100 yaşını görüyor

Bölgede yaşayan insanlar; çok sık atıştırmadan oldukça uzaklar. Yeme alışkanlıklarını uygulayabilmek için atıştırmalık tercihlerinize dikkat edebilirsiniz. Bunun için yüksek miktarda işlenmiş atıştırmalıklar tüketmek yerine daha sağlıklı atıştırmalıklar tercih edebilirsiniz.

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