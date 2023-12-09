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Bilim insanları uzun yaşamın sırrını açıkladı! Bu besini tüketen en az 100 yaşını görüyor
Bilim insanları uzun yaşamın sırrını açıkladı! Bu besini tüketen en az 100 yaşını görüyor
Bilim insanları dünyanın en uzun yaşayan insanlarının çoğunlukta olduğu bölgeleri mercek altına aldı. Çıkan sonuçlar, uzun ve sağlıklı yaşama sahip kişilerin tükettiği besinlerle ilgili önemli verileri gözler önüne serdi. Buna göre, bazı besinler genel sağlığı korumada oldukça etkili. İç organların yenilenme sürecini hızlandırmaları nedeniyle vücudun yaşlanmasını engelleyen bu besinler bilim dünyası tarafından uzun yaşamın sırrı olarak belirtiliyor. İşte tüketildiğinde sağlıklı yaşam süresini uzattığı düşünülen mucizevi besinler…
Giriş Tarihi: 09.12.2023 16:49
Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 17:29