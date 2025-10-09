Roza
Binlerce yıllık gerçek insan kemiklerinde ortaya çıktı! Bakın yaralılara ne yapıyorlarmış…
Yeni bir araştırma, antik Patagonya'daki avcı-toplayıcı toplulukların yaralı ve engelli bireylere şaşırtıcı bir özen gösterdiğini ortaya koydu. Bu bulgular, erken insan topluluklarının sosyal dayanışma anlayışına dair önemli ipuçları sunuyor.
Giriş Tarihi: 09.10.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 14:15