Bu bölgeler bakteriyi mıknatıs gibi çekiyor! Temizlik yaparken çabanız boşa gitmesin…

Temizlik, yöntemlerimiz farklı olsa da birçoğumuzun düzenli olarak yaptığı günlük işler arasındadır. Fakat farkında olmadan temizlik sırasında yapılan bazı hatalar evi temizlediğimizi düşünürken bizi yanıltabilir. Evinizi ve eşyalarınızı düzenli ve temiz bir şekilde tutmak için çaba gösterirken bu göstermiş olduğumuz çabanın boşa gitmesini istemeyiz. İşte temizliğinizin boşa gitmemesi için önemli uyarılar….