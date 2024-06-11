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Bu bölgeler bakteriyi mıknatıs gibi çekiyor! Temizlik yaparken çabanız boşa gitmesin…

Temizlik, yöntemlerimiz farklı olsa da birçoğumuzun düzenli olarak yaptığı günlük işler arasındadır. Fakat farkında olmadan temizlik sırasında yapılan bazı hatalar evi temizlediğimizi düşünürken bizi yanıltabilir. Evinizi ve eşyalarınızı düzenli ve temiz bir şekilde tutmak için çaba gösterirken bu göstermiş olduğumuz çabanın boşa gitmesini istemeyiz. İşte temizliğinizin boşa gitmemesi için önemli uyarılar….

Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 11:32
Bu bölgeler bakteriyi mıknatıs gibi çekiyor! Temizlik yaparken çabanız boşa gitmesin…

Bilinçsizce yaptığımız temizlik eşyalarımıza zarar verdiği gibi sağlığımıza da zarar verebiliyor. Temizlik yaptığımızı düşünürken bakterileri evimizin farklı köşelerine taşıyor olabilir ya da eşyalarımıza zarar verebiliyor olabiliriz Bunları önlemek için temizliğin küçük ama önemli noktalarını bilmekte fayda var.

Bu bölgeler bakteriyi mıknatıs gibi çekiyor! Temizlik yaparken çabanız boşa gitmesin…

TÜM EVİ AYNI BEZİ KULLANARAK TEMİZLEMEK

Temizlik yaparken tek bir bez kullanmak pratik bir yöntem gibi gelebilir ancak kesinlikle uzak durmanız gereken bir davranış. Mutfakta kullandığınız bez ile sadece mutfağı temizlemeli, salonda kullandığınız bezle de sadece salonu temizlemelisiniz ki bakteri yayılımı olmasın…

Bu bölgeler bakteriyi mıknatıs gibi çekiyor! Temizlik yaparken çabanız boşa gitmesin…

Bu yüzden her oda için aynı bezi kullanmamalısınız. Farklı odalar için farklı bezler, hatta daha da pratikleştirmek için her odada farklı renk bez kullanabilirsiniz.

Bu bölgeler bakteriyi mıknatıs gibi çekiyor! Temizlik yaparken çabanız boşa gitmesin…

Temizliğiniz bittiğinde temizlik bezlerinizi yıkamayı ihmal etmemelisiniz.

Bu bölgeler bakteriyi mıknatıs gibi çekiyor! Temizlik yaparken çabanız boşa gitmesin…

TEMİZLİK SPREYİNİ SIKIP HEMEN SİLMEK

Temizlik spreyinin çoğu 3-10 dakika arasında bekleme süresine sahiptir. Bu süre temizlemek istediğimiz bölge ya da ürünü gerçek anlamda dezenfekte edebilmek için yüzeyde ıslak olarak bekletilmesi anlamına gelir.

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