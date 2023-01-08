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Bu formül yoğurdu taş gibi yapıyor: Aşçıların sır gibi sakladığı yoğurt mayalama yöntemi

Evde yoğurt mayalamak, herkesin son zamanlarda sıkça tercih ettiği sağlıklı beslenme şekillerinden biri oluyor. Hazır yoğurt sevmiyorsanız bu mayalama sırrını mutlaka deneyin! İşte taş gibi lezzetli ve sağlık deposu bir yoğurda sahip olmak için yapmanız gerekenler…