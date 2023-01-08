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Bu formül yoğurdu taş gibi yapıyor: Aşçıların sır gibi sakladığı yoğurt mayalama yöntemi

Evde yoğurt mayalamak, herkesin son zamanlarda sıkça tercih ettiği sağlıklı beslenme şekillerinden biri oluyor. Hazır yoğurt sevmiyorsanız bu mayalama sırrını mutlaka deneyin! İşte taş gibi lezzetli ve sağlık deposu bir yoğurda sahip olmak için yapmanız gerekenler…

Giriş Tarihi: 08.01.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 12:04
Bu formül yoğurdu taş gibi yapıyor: Aşçıların sır gibi sakladığı yoğurt mayalama yöntemi

Yoğurt sağlığa oldukça yararlı A, B ve E vitaminleri içermektedir. Kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlayan bu besin, gastrointestinal bozukluklara karşı da koruma sağlar. Öyleyse gelin birlikte sağlıklı ve lezzet deposu yoğurt mayalama yöntemlerine bir bakalım…

Bu formül yoğurdu taş gibi yapıyor: Aşçıların sır gibi sakladığı yoğurt mayalama yöntemi

FIRINDA YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ

Yoğurt yapmak için mayalı sütü, isteğe göre fırın kabına veya sıcağa dayanıklı bir kavanoza koyun.

Bu formül yoğurdu taş gibi yapıyor: Aşçıların sır gibi sakladığı yoğurt mayalama yöntemi

Fırınınızı 50 dereceye ayarlayın ve 5 dakika kadar ısınmaya bırakın. Sonra ağzı açık olan kapları fırına yerleştirin. 5-6 saat sütünüzü mayalanmaya bırakın

Bu formül yoğurdu taş gibi yapıyor: Aşçıların sır gibi sakladığı yoğurt mayalama yöntemi

Mayaladığınız yoğurdun kapağını sıkıca kapatın. Hatta kapatmadan önce kapağın altını peçete ile sıkıştırarak kapağını kapatabilirsiniz. Son olarak buzdolabına yerleştirmeyin unutmayın!

Bu formül yoğurdu taş gibi yapıyor: Aşçıların sır gibi sakladığı yoğurt mayalama yöntemi

ÇÖMLEK KAPLARDA MAYALAMA YÖNTEMİ

Tencere veya büyük kaplar dışında, yoğurt mayalama işlemini çömlek kaplarda da yapabilirsiniz.

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