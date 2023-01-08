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Bu formül yoğurdu taş gibi yapıyor: Aşçıların sır gibi sakladığı yoğurt mayalama yöntemi
Bu formül yoğurdu taş gibi yapıyor: Aşçıların sır gibi sakladığı yoğurt mayalama yöntemi
Evde yoğurt mayalamak, herkesin son zamanlarda sıkça tercih ettiği sağlıklı beslenme şekillerinden biri oluyor. Hazır yoğurt sevmiyorsanız bu mayalama sırrını mutlaka deneyin! İşte taş gibi lezzetli ve sağlık deposu bir yoğurda sahip olmak için yapmanız gerekenler…
Giriş Tarihi: 08.01.2023 11:55
Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 12:04