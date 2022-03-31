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Bu ipuçları ile vazgeçilmez olacaksınız! Özgüveniniz ile etkilemenin 6 yolu…

Yapılan araştırmalar; sevimli insanların başarılı bir kariyere sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu ve bunun bir tesadüf olmadığını gösteriyor. Samimiyetin yanı sıra özgüven de sizleri daha çekici kılıyor. Şimdi sizi 6 adımda özgüvenli yapacak ipuçlarına bir bakalım…

Özgüven; insanları etkileyen ve kişi hakkında merak konusu uyandıran bir özelliktir. Birçok insan, bazı sebeplerden dolayı özgüven eksikliği yaşar. Hatta yapılan araştırmalar, özgüven sorunu olan insanların, bu sorunu yaşamayan son derece girişken insanları kıskandığını da ortaya koymuştur. Bu özellik sizde var mı bilinmez ama özgüven nasıl kazanılır sorusuna verecek cevaplarımız var…İşte özgüven kazanmanıza yardımcı olacak 6 önemli madde.

Giriş Tarihi: 31.03.2022 14:57 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 15:02
Bu ipuçları ile vazgeçilmez olacaksınız! Özgüveniniz ile etkilemenin 6 yolu…

Bu ipuçları ile vazgeçilmez olacaksınız! Özgüveniniz ile etkilemenin 6 yolu…

İNSANLAR SİZİNLE KONUŞURKEN ONAYLAYIN

İnsanlar konuşurken başınızı sallamak iyi bir alışkanlıktır. Çünkü onlara bir sohbete katıldığınızı ve onları dinlediğinizi gösterir. Başınızı onaylarcasına salladığınızda, muhatabınız söylediklerine dikkat ettiğinizi anlayacaktır. Bununla birlikte, aşırıya kaçmamaya dikkat edin, çünkü çok fazla baş sallamak; her şeyi kabul etmeye çalışan, güvensiz bir kişiyi gösterir.

Bu ipuçları ile vazgeçilmez olacaksınız! Özgüveniniz ile etkilemenin 6 yolu…

Bu ipuçları ile vazgeçilmez olacaksınız! Özgüveniniz ile etkilemenin 6 yolu…

İNSANLARA FİKİRLERİNİ SORUN

Çoğumuz, onları rahatsız etmekten korktuğumuz için insanlara fikirlerini veya tavsiyelerini sormaktan çekiniriz. Yalnız, unuttuğumuz bir şey var o da insanların takdir edilmeyi sevdikleridir. Tavsiye isteyerek onlara fikirlerine değer verdiğinizi göstereceksiniz. İnsanlar genellikle kendilerini üstün gören kişilere ilgi duyduklarından, muhtemelen onlar da sizin için aynı şeyi düşüneceklerdir.

Bu ipuçları ile vazgeçilmez olacaksınız! Özgüveniniz ile etkilemenin 6 yolu…

Bu ipuçları ile vazgeçilmez olacaksınız! Özgüveniniz ile etkilemenin 6 yolu…

KUSURLARINIZI ORTAYA ÇIKARIN

Kimse mükemmel değildir, bu yüzden kusursuzmuş gibi davranmanın bir anlamı yok. Kusurları ihmal etmek, güvensiz insanların bir özelliğidir. Bu nedenle, kendinizden emin görünmek istemiyorsanız, hata yapmaktan korkmayın. Kusurlarını ortaya koyan insanlar daha dürüst görünür. Bu da yüksek özgüvenin bir işaretidir. Ek olarak, başkaları sizi bir tehdit olarak görmek yerine sizinle ilişki kurabilecekleri için sizi daha sevimli ve çekici bulacaktır.

Bu ipuçları ile vazgeçilmez olacaksınız! Özgüveniniz ile etkilemenin 6 yolu…

Bu ipuçları ile vazgeçilmez olacaksınız! Özgüveniniz ile etkilemenin 6 yolu…

HER ŞEYİ BİLEN BİRİ GİBİ DAVRANMAYIN

Her şeyi biliyormuş gibi davranan insanlarla konuşmak oldukça sinir bozucudur. Muhtemelen her şeyi bilen biri gibi davranmanın diğer insanları sizin bilgeliğinize kapılacağını düşünüyorsunuz. Oysa sadece onların size sinir olmasına neden olacaktır. Bildiğiniz her şeyi gösterme dürtüsü, güvensizliklerini gizlemek için gösteriş yaptığınızı gösterir. Daha da önemlisi, tüm cevaplara sahip olanlar genellikle manipülatif ve tehditkar olarak algılanır bu da sizi çekici değil itici kılar.

Bu ipuçları ile vazgeçilmez olacaksınız! Özgüveniniz ile etkilemenin 6 yolu…

Bu ipuçları ile vazgeçilmez olacaksınız! Özgüveniniz ile etkilemenin 6 yolu…

YALNIZ KALMAKTAN KEYİF ALIN

Özgüven sahibi insanlar; her anlarını görüşmelerle veya teknolojiyle doldurma gereği duymadan kendi düşünceleriyle baş başa kalabilirler. Kendisi ile vakit geçirmekten keyif alır. Sürekli birilerine ihtiyacı yoktur.

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