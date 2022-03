Bu ipuçları ile vazgeçilmez olacaksınız! Özgüveniniz ile etkilemenin 6 yolu…

HER ŞEYİ BİLEN BİRİ GİBİ DAVRANMAYIN

Her şeyi biliyormuş gibi davranan insanlarla konuşmak oldukça sinir bozucudur. Muhtemelen her şeyi bilen biri gibi davranmanın diğer insanları sizin bilgeliğinize kapılacağını düşünüyorsunuz. Oysa sadece onların size sinir olmasına neden olacaktır. Bildiğiniz her şeyi gösterme dürtüsü, güvensizliklerini gizlemek için gösteriş yaptığınızı gösterir. Daha da önemlisi, tüm cevaplara sahip olanlar genellikle manipülatif ve tehditkar olarak algılanır bu da sizi çekici değil itici kılar.