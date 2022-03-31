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Bu ipuçları ile vazgeçilmez olacaksınız! Özgüveniniz ile etkilemenin 6 yolu…

Yapılan araştırmalar; sevimli insanların başarılı bir kariyere sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu ve bunun bir tesadüf olmadığını gösteriyor. Samimiyetin yanı sıra özgüven de sizleri daha çekici kılıyor. Şimdi sizi 6 adımda özgüvenli yapacak ipuçlarına bir bakalım…

Özgüven; insanları etkileyen ve kişi hakkında merak konusu uyandıran bir özelliktir. Birçok insan, bazı sebeplerden dolayı özgüven eksikliği yaşar. Hatta yapılan araştırmalar, özgüven sorunu olan insanların, bu sorunu yaşamayan son derece girişken insanları kıskandığını da ortaya koymuştur. Bu özellik sizde var mı bilinmez ama özgüven nasıl kazanılır sorusuna verecek cevaplarımız var…İşte özgüven kazanmanıza yardımcı olacak 6 önemli madde.

Giriş Tarihi: 31.03.2022 14:57 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 15:02