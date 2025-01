10 yaşındaki Rexie, her zaman fotoğraf çekilmeye hazır ve sosyal medya kullanıcılarını gülümseten ifadeleriyle her paylaşımda dikkatleri üzerine çekiyor. Sahibinin söylediği gibi, "Sağlıklı engelli kediler, diğer kedilerden hiçbir farkı yoktur ve aslında bakımları oldukça kolaydır. Evet, her gün ekstra bir bakım gerektiriyorlar ama bu, günde sadece 20 dakikanızı alır."