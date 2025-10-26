Bu yöntem sayesinde bulaşıklarınız daima parıl parıl parlayacak! Bulaşık makinesine eklemeniz yeterli… İlk yıkamada etkisine inanamayacaksınız…

BUNLARI DA YAPABİLİRSİNİZ

Her kullanımdan sonra filtreyi temizleyerek yiyecek ve kirecin giderilmesini sağlamanız, aynı zamanda her yıkamadan sonra püskürtme kollarında herhangi bir tıkanıklık olup olmadığından emin olmanız oldukça önemlidir.