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Bugün günlerden ! Nostaljinin derinliklerinden fırlayan TV programları

Özellikle 90'lı yıllar, hepimizin hafızalarında muhteşem televizyon programları ile kendisine yer ediniyor. Farklı konseptlere sahip televizyon şovları, unutulmaz diziler ve sabah programları... Bir dönemin en büyük ilgisine sahip bu programlar, günümüzde nostaljik bir özlemle anılıyor.

Giriş Tarihi: 23.06.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 15:04
Bugün günlerden TBT! Nostaljinin derinliklerinden fırlayan TV programları

Akşamları evde ailenizle otururken, okuldan geldiğinizde veya uyku öncesinde izlediğimiz o programları sizler için derledik. İşte zamanda yolculuk hissine sebep olacak o programlar…

Bugün günlerden TBT! Nostaljinin derinliklerinden fırlayan TV programları

ÇARKIFELEK

Biz en çok Mehmet Ali Erbil'in sunumu ile hatırlasak da aslında 90'ların ilk yarısında Tarık Tarcan'ın sunumuyla ekranlara gelen Çarkıfelek, tüm dünyanın da severek izlediği yarışma programlarından biriydi. 1997 yılında Kanal D'de Mehmet Ali Erbil ile başlayan Çarkıfelek ise ülkenin en çok sevilen yarışma programlarından biri haline geldi. Mehmet Ali Erbil'in kendine özgü eğlenceli tavırları, ünlülerin katılımı ve heyecanlı yarışma anları sayesinde izleyiciyi ekrana kilitlemişti.

Bugün günlerden TBT! Nostaljinin derinliklerinden fırlayan TV programları

SABAH ŞEKERLERİ

90'lardaki en eğlenceli programlardan biri olan Sabah Şekerleri, Şebnem Dönmez ve Murat Başoğlu'nun sunumları ile vazgeçilmez magazin programlarından biri haline gelmişti. İlk olarak 1996 yılında ATV'de yayına başlamasının ardından oldukça ses getirdi. Yalnızca dönemin magazin olaylarına değil aynı zamanda birçok yeni çıkan şarkının da ilk duyulduğu yerlerden biriydi. Daha sonra birçok kanalda farklı sunucularla yayınlansa da 90'lardaki etkisi hafızalara kazınmıştı.

Bugün günlerden TBT! Nostaljinin derinliklerinden fırlayan TV programları

İNCE İNCE YASEMİNCE

Skeç programları arasında 90'ların vazgeçilmezlerinden biri olan İnce İnce Yasemince, Yasemin Yalçın'ın sunumu eşliğinde günlük yaşamdaki insan manzaralarını bizlere sunuyordu. Sürahi Nine, Alican ve İtilmiş İle Kakılmış gibi kült olan karakterlere hayat veren program, uzun yıllar boyunca reyting rekorları kırdı.

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