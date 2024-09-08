Büyükler bir kez daha haklı çıktı! "İyilik yap denize at" sözü ispatlandı: "Hayatınızı böyle kurtarıyor..."

Yapılan çok sayıda bilimsel araştırmaya göre başkalarına iyilik yapmak aslında kişinin kendisine yaptığı bir iyilik olarak geri dönüyor. İyilik yap denize at misali. O sana sağlık, mutluluk veya huzur olarak geri geliyor. İslamiyetin en önemli öğütlerinden olan güzel ahlakın önemi de yine açıkça ortaya çıkıyor. Gelin iyiliğin ne gibi faydaları olduğuna göz atalım.



