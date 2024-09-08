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Büyükler bir kez daha haklı çıktı! "İyilik yap denize at" sözü ispatlandı: "Hayatınızı böyle kurtarıyor..."

Kendinize bir iyilik yapın ve çevrenize karşı duyarlı olun. Evet, yapılan birçok araştırmaya göre iyilik yapan gerçekten sağlık, mutluluk ve huzur buluyor. Örneğin Hong Kong Üniversitesi'ne göre komşunuzun torbalarını taşımak fiziksel ve ruhsal sağlığınıza iyi geliyor. Ya da Kent Üniversitesi uzmanları iyilik yapmanın mutluluğu katladığını saptadı.

SELÇUK EREN
Giriş Tarihi: 08.09.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 09:49
Büyükler bir kez daha haklı çıktı! İyilik yap denize at sözü ispatlandı: Hayatınızı böyle kurtarıyor...

Büyüklerin öğretileri hep çok basittir. 'Az konuş' mesela. Ya da 'çok yeme' gibi. En sık duyduklarımızdan biri de 'mutluluğu uzakta arama' şeklinde oluyor. Ama ne var biliyor musunuz? Modern tıp da onaylıyor. Yani büyüklerimiz haklı.

Büyükler bir kez daha haklı çıktı! İyilik yap denize at sözü ispatlandı: Hayatınızı böyle kurtarıyor...

Yapılan çok sayıda bilimsel araştırmaya göre başkalarına iyilik yapmak aslında kişinin kendisine yaptığı bir iyilik olarak geri dönüyor. İyilik yap denize at misali. O sana sağlık, mutluluk veya huzur olarak geri geliyor. İslamiyetin en önemli öğütlerinden olan güzel ahlakın önemi de yine açıkça ortaya çıkıyor. Gelin iyiliğin ne gibi faydaları olduğuna göz atalım.

Büyükler bir kez daha haklı çıktı! İyilik yap denize at sözü ispatlandı: Hayatınızı böyle kurtarıyor...

PLANA GEREK YOK RASTGELE
Hong Kong Üniversitesi'nden uzmanlar, daha önce yapılmış 200'ün üzerindeki araştırmada yer alan 198 binden fazla kişinin verilerini inceledi. Araştırmalar cömertlik üzerineydi. Çıkan sonuçlara göre planlı bir iyilikten ziyade karşınıza rastgele çıkan birine iyilik yapmanın kişiyi daha çok mutluluk verdiği belirlendi.

Büyükler bir kez daha haklı çıktı! İyilik yap denize at sözü ispatlandı: Hayatınızı böyle kurtarıyor...

Yani bir yerde gönüllü yer alıp yardımlarda bulunmak da kişinin iyi hissetmesini sağlıyor, ancak örneğin bir anda karşınıza çıkan ve elleri torbalarla dolu komşunuza yardım etmeniz size daha iyi geliyor. Uzmanlar merhamet, dayanışma ve güvenin toplumun bir parçasına olduğuna dikkat çekerek "İyilik yaptığınız zaman bu parçalar güçleniyor. Ve bu da size fiziksel ve ruhsal sağlık olarak geri dönüyor" diyor.

Büyükler bir kez daha haklı çıktı! İyilik yap denize at sözü ispatlandı: Hayatınızı böyle kurtarıyor...

TANSİYONA İYİ GELİYOR
ABD'de bulunan Brigham Young Üniversitesi araştırmacılarına göre fedakar yani karşılık beklemeden iyilik yapanların diğerlerine göre uzan yaşama ihtimali daha yüksek oluyor.


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