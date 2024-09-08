Büyükler bir kez daha haklı çıktı! "İyilik yap denize at" sözü ispatlandı: "Hayatınızı böyle kurtarıyor..."
Kendinize bir iyilik yapın ve çevrenize karşı duyarlı olun. Evet, yapılan birçok araştırmaya göre iyilik yapan gerçekten sağlık, mutluluk ve huzur buluyor. Örneğin Hong Kong Üniversitesi'ne göre komşunuzun torbalarını taşımak fiziksel ve ruhsal sağlığınıza iyi geliyor. Ya da Kent Üniversitesi uzmanları iyilik yapmanın mutluluğu katladığını saptadı.
Giriş Tarihi: 08.09.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 09:49