Çamaşır makinesinden koku geliyorsa çözümü burada! Meğer tek yapmanız gereken…

Çamaşır makinesinde kullandığınız deterjanı ve yıkama sıcaklığını değiştirseniz de çamaşır makinesindeki kötü kokulara çare bulamıyor musunuz? Makinenizden yükselen bu kötü kokular can sıkıcı olsa da, aslında çözümü fark etmeden yapılan birkaç küçük alışkanlığı değiştirmekte saklı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.10.2025 09:35
Tertemiz, mis gibi kokan çamaşırlar beklerken çamaşır makinesinin kapağını açtığınız gibi ortama yayılan o koku sinir bozucu olabilir. Peki önlemek için nasıl önlem alabilirsiniz? İşte cevabı…

KAPAĞI HEMEN KAPATMAYIN!

Yıkama bittiği anda kapağı hemen kapatmak, farkında olmadan yapılan en büyük hatalardan biri oluyor.

Tambur ıslakken kapak kapatıldığında içerideki nem hapsoluyor ve bu hapsolan nem, kısa sürede küf için mükemmel bir zemin hazırlıyor.

Üstelik küf yalnızca kötü kokuya değil, makine ömrünün kısalmasına da neden oluyor.

Her yıkamadan sonra kapağı bir süre açık bırakmak, çamaşır makinesinin nefes almasını sağlıyor.

Uzmanlar, en iyi sonuç için kapağın en az 2 saat boyunca açık kalmasını ve hatta tamburun yıkamadan sonra bir bezle silinmesini öneriyor.

Yapacağınız bu küçük değişiklik bile koku sorununun büyük ölçüde azalmasını sağlayabiliyor.

FAZLA DETERJAN KULLANMAYIN

Birçok kişi, çamaşırlarını yıkarken ne kadar çok deterjan kullanırsa çamaşırlarının o kadar temiz olacağına ve güzel kokacağına inanıyor. Ancak bu doğru değil.

Fazla deterjan çözünmüyor ve makinenin lastik kısmında ve borularında birikiyor. Bu birikintiler nemle birleştiğinde zamanla kokuya, hatta bakteri oluşumuna yol açıyor.

Gerçek temizlik aslında dengeyle sağlanıyor. Deterjan miktarını azaltmak hem makinenin ömrünü uzatıyor hem de yıkama performansını artırıyor.

BURAYI GÖZ ARDI ETMEYİN

Makinenin alt kısmında yer alan drenaj filtresi genellikle göz ardı edilen yerlerden biridir. Oysa tıkanan filtre, suyun tam olarak boşalmasının engellenmesine neden olur.

Tamburda kalan su bir süre sonra ağır bir kokuya dönüşür. Filtrenin düzenli olarak temizlenmesi hem makinenin performansını artırır hem de kokuların önlenmesine yardımcı olur.

KALINTILARININ EN ÇOK BİRİKTİĞİ YER

Kapak çevresindeki lastik conta, deterjan kalıntılarının ve saç tüylerinin en çok biriktiği yer olabilir. Bu bölge zamanla gri bir tabaka haline gelir ve kötü kokunun başlıca kaynağını oluşturur.

KARBONAT VE SİRKE İLE TEMİZLEYİN

Ayda bir kez karbonat veya sirke ile bu kısmı silmek makinenin hem içini hem de kokusunu yeniler. Böylece makinenizi sinir bozucu kokulardan arındırabilirsiniz.