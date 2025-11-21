Roza Galeri Roza Yaşam Çamaşırlarınızı sakın 40 derece yıkamayın! Uzmanı anlattı: “En doğru sıcaklık…”

Çamaşırlarınızı sakın 40 derece yıkamayın! Uzmanı anlattı: “En doğru sıcaklık…”

Çamaşır makinesine çamaşırları attığımızda, birçoğumuz hiç düşünmeden 40 derece programına basar. Artık neredeyse herkes için refleks haline gelen bu durumun, aslında çamaşırlarımız için pek de sağlıklı olmadığını biliyor muydunuz? Aslında çamaşırları 40 derecede yıkamak kıyafetleri adeta öldürüyor. Peki en doğru program hangisi? İşte detaylar…

Birçoğumuzun yıllardır hiç tartmadan seçtiği 40 derece programı, özellikle günlük çamaşırlar için çoğu zaman gereğinden fazlası.

Daha yüksek ısı; kumaş liflerinin daha hızlı yıpranmasına ve renklerin solmasına neden olur.

Çamaşır deterjanları, düşük ısılarda da etkili olacak şekilde formüle edildiğinden, aslında eskilerin popüler düşüncesi "su ne kadar sıcaksa o kadar temiz olur" bugün pek de geçerli olmuyor.

Günlük olarak kullandığımız tişörtler, gömlekler, spor kıyafetleri, iç çamaşırları ve hafif kirlenmiş nevresimleri çoğu zaman 30 derecede temizlemek yeterli olacaktır.

NEDEN İDEAL SICAKLIK 30 DERECE?

Birçok kumaş için 30 derece temizlik, kumaş ömrünün en iyi şekilde korunmasını sağlıyor.

Üzerimize bulaşan günlük kirler, ter, toz ve yemek lekeleri bu ısıda genelde rahatlıkla çıkar.

Özellikle kumaşı hassas dokulu giysilerde 30 dereceyi tercih etmek, kumaşın yapısının bozulmasını engelleyeceğinden en doğru seçeneklerden biri olacaktır.

DÜŞÜK ISIDA YIKAMANIN FAYDALARI NELER?

1. Sıcak su, kumaş liflerini daha hızlı yıpratır.

Daha serin yıkama, form kaybını azaltır, tüylenmeyi geciktirir ve özellikle yün, ipek, viskon gibi hassas materyallerin ömrünü belirgin şekilde uzatır.

2.Canlı ve koyu renkler, yüksek ısıdan uzak tutulduğunda daha geç solar. Ayrıca diğer parçalara boya verme riski de azalır.

3. Özellikle pamuk ve bazı yünlü karışım kumaşlar için 30 derece, çekme ihtimalini önemli ölçüde düşürür.

Yüksek ısılarda görülen istenmeyen büzüşmeler daha seyrek yaşanır.