Çiftler arasındaki bağ her gün yeniden kurulabilir! Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Evliliği ayakta tutmak için..."
Evlilik, sadece özel günlerden değil, günlük yaşamın sıradan anlarından güç alır. Küçük sürprizler, karşılıklı dinlemek, birlikte vakit geçirmek ve krizleri birlikte aşmak, çiftler arasındaki bağı her gün yeniden kurar.
Giriş Tarihi: 27.09.2025 11:22