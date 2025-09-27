Çiftler arasındaki bağ her gün yeniden kurulabilir! Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Evliliği ayakta tutmak için..."

KAVGALARDA YAPICI OLMAK

Hiçbir evlilik kavgasız olmaz. Ama önemli olan kavganın varlığı değil, şeklidir. Yıkıcı kavgalar bağları koparır; yapıcı kavgalar ise bağı güçlendirir. Mesela yıkıcı bir kavga: "Sen zaten böylesin, senin yüzünden her şey kötü oldu." Yapıcı bir kavga: "Ben böyle olunca kendimi yalnız hissediyorum, bunu beraber çözebilir miyiz?" Aradaki fark, suçlamadan çok paylaşımda yatıyor. İlişkilerde yapıcı kavga eden çiftler, kavga sonrası birbirini daha iyi tanır ve bağları kuvvetlenir.