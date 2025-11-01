Roza
Galeri
Roza Yaşam
Çocuklar sosyal zekalarının temelini burada atıyor! Onlara paylaşmayı ve empatiyi öğretmenin en kısa yolu...
Çocuklar sosyal zekalarının temelini burada atıyor! Onlara paylaşmayı ve empatiyi öğretmenin en kısa yolu...
Çocuklar oyun oynarken anlaşmazlıklar yaşayabilir; bu durumlar onları korkutmamalı. Paylaşmayı, sıra beklemeyi ve empatiyi öğrenmek için bu çatışmalar fırsat sunar. Anne ve babalar, müdahale etmek yerine rehberlik ederek çocukların duygularını ifade etmesine destek olabilir. Her küçük anlaşmazlık, ömür boyu sürecek sağlıklı sosyal ilişkilerin temelini atar.
Giriş Tarihi: 01.11.2025 11:38