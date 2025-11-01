Çocuklar sosyal zekalarının temelini burada atıyor! Onlara paylaşmayı ve empatiyi öğretmenin en kısa yolu...

Böylece çocuk hem eğlenir hem de sosyal becerilerini pekiştirir. Unutulmamalıdır ki, her çatışma bir öğrenme fırsatıdır. Sırayla davranmayı, başkasını dinlemeyi ve uzlaşmayı öğrenen çocuk, yaşam boyu sürecek sağlıklı ilişkiler için temel becerileri kazanır. Arkadaşlık ve paylaşım, çocukluk döneminin sadece oyun alanında değil, hayatın her alanında ona rehberlik edecek bir eğitim sürecidir. Anne ve babalar, bu sürecin hem gözlemcisi hem de rehberi olarak, çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimine en büyük katkıyı sağlar.