Çocuklarınızdaki sessizlik bir iletişim sinyali olabilir! Bu durumu düzeltmek için ilk adım...

Duygularını emojilerle ifade eden çocukların empati kurma becerileri zedelenir mi?

Günümüzde çocukların sıklıkla emojilere başvurduğunu görüyoruz. Gülücük, kalp, üzgün yüz, kızgın surat... Hepsi hızlı bir iletişim aracı haline geldi. Ancak burada önemli bir nokta var: Emojiler duygunun sembolünü verir, ama duygunun derinliğini taşımaz. Yani çocuk "üzgün yüz" emojisini kullanarak aslında üzgün olduğunu iletebilir, ama neden üzgün olduğunu, bu üzüntünün bedeninde nasıl bir his bıraktığını ya da neye ihtiyacı olduğunu ifade etmeyi öğrenmez. Duygular kelimelere dökülmediğinde, çocuk içsel deneyimini tanımlamakta zorlanır; bu da duygusal farkındalığın sınırlı kalmasına yol açar. Bu durum empati becerisini de etkileyebilir.