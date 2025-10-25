Roza
Çocuklarınızdaki sessizlik bir iletişim sinyali olabilir! Bu durumu düzeltmek için ilk adım...
Çocuklar artık duygularını konuşarak değil, simgelerle anlatıyor. Uzun cümleler yerini kısa, yüzeysel ifadelere bıraktı. Ekran karşısında büyüyen çocuklar, göz teması kurmakta ve duygusal paylaşımda zorlanıyor. Sessizlik bir suskunluk değil, çağın en büyük iletişim sinyali olabilir.
Giriş Tarihi: 25.10.2025 11:19