Dikkat! Buzdolabına koyduğunuzda sağlığınızı tehdit ediyor

Genellikle besinlerin tüketim süresini uzatmak için hemen her şeyi buzdolabına koyma eğilimimiz bulunuyor. Fakat aslında buzdolabı, her besin için doğru sıcaklık düzeyine sahip değil. Bu nedenle nelerin buzdolabında muhafaza edilmesi konusu da karışık bir hal alabiliyor.

Buzdolabını açtığınızda aslında ne kadar çok gıda olduğunu görmek sizi de şaşırtıyor mu? Şimdi onları çıkarmanın zamanı geldi. Sizler için hazırladığımız bu liste ile her besinden maksimum verimi alabilecek aynı zamanda buzdolabınızda geniş bir alan açabileceksiniz.

SARIMSAK Işık ve nem, her ikisi de küf oluşumuna neden olduğu için sarımsağın en kötü düşmanlarıdır. Bunun yerine, sarımsağı oda sıcaklığında, bol hava sirkülasyonu olan kuru ve karanlık bir yerde saklayın. Örneğin; bir tel örgü sepet, dolap veya kilerdeki açık kese kağıdı gibi. Küf oluşumu ise farkında olmadığınız aşamalarda sağlığınızı ciddi anlamda tehdit edebilir. Ayrıca sarımsak, buzdolabı gibi soğuk bir ortamda saklandığında birkaç gün içinde filizlenmeye başlayacaktır. Filizlenmiş sarımsak hala yenilebilirken, bazen biraz acı olabilir.

AÇILMAMIŞ ASİTLİ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Meyve suları veya kola gibi alkolsüz içecekler hem sıcak ortamlarda hem de soğuk yerlerde saklamak için uygun bir yapıya sahip. Sıcaklıkta ani değişiklikler olmadıysa ve ambalaj zarar görmediyse, oda sıcaklığında birkaç ay saklanan meyve suyu tüketim için hala uygundur.