Dişlerinizin sararmasının sebebi dişlerinizi fırçalamanız olabilir! Eğer bu hatayı yapıyorsanız…

Uzmanlara göre, tükürükteki kalsiyum minenin kendini onarmasına yardımcı oluyor. Ancak ağız çok asidik hale geldiğinde bu süreç gerçekleşmiyor ve mine incelerek dentinin açığa çıkmasına yol açıyor.

Bu durumda dişler sarımsı bir görünüme bürünüyor, hatta ön dişlerin kenarları opaklaşıp şeffaf bir hale gelebiliyor.