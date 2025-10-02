Roza Galeri Roza Yaşam Dişlerinizin sararmasının sebebi dişlerinizi fırçalamanız olabilir! Eğer bu hatayı yapıyorsanız…

Dişlerinizin sararmasının sebebi dişlerinizi fırçalamanız olabilir! Eğer bu hatayı yapıyorsanız…

Pırıl pırıl bir gülümseme için düzenli olarak dişlerinizi fırçalıyor olabilirsiniz. Ancak buna rağmen aynaya baktığınızda dişlerinizin sarardığını fark ediyorsanız, altında yatan sebep dişlerinizi fırçalarken yaptığınız bu hata olabilir.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 16:15 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 16:24
Bir diş hekimi, insanların günde iki kez fırçalamalarına rağmen dişlerinin neden sarı göründüğünü açıkladı.

Ağız ve diş sağlığı uzmanı Dr. Zainab Mackie, diş sağlığına dair bilgiler paylaştı. Sosyal medyada paylaşım yapan Mackie, insanlara "dişleri hakkında hiç bilmedikleri şeyleri" öğretmekten keyif aldığını söylüyor.

2016 yılından bu yana sosyal medyada diş hekimliği üzerine tavsiyeler veren Mackie'nin eğitici içerikleri sık sık viral oluyor. Bu videolardan biri de dişlerin neden renk değiştirdiğini anlattığı paylaşım.

Genellikle sağlıklı bir gülüş için düzenli fırçalama, diş ipi kullanımı ve profesyonel temizlik öneriliyor. Ancak tüm bu adımları uygulamasına rağmen dişleri sarı görünen kişiler de var. Dr. Mackie'ye göre bunun başlıca nedeni yaşam tarzı faktörleri.

Peki altına hangi nedenler yatıyor olabilir? İşte uzmanın açıkladığı en yaygın 2 sebep:

DİŞLERİNİZİ YANLIŞ FIRÇALIYOR OLABİLİRSİNİZ

Dişleri kaplayan mine tabakası aşındığında alttaki sarı dentin görünür hale geliyor.

Bu nedenle uzmanlar, dişleri temizlerken aşırı baskıdan kaçınılmasını ve yumuşak dairesel hareketlerle fırçalama yapılmasını öneriyor.

Eğer dişlerinizi çok bastırarak fırçalıyorsanız altındaki sarı dentin ortaya çıktığı için dişlerinizin sarardığını düşünüyor olabilirsiniz.

TÜKETTİĞİNİZ İÇECEKLER DE NEDEN OLABİLİR

Gazlı içecekler yüksek şeker ve asit içerikleri nedeniyle dişlerde çürümeye, hassasiyete ve renk değişimine yol açabiliyor.

Asitli meyve suları da benzer şekilde diş minesini zayıflatarak sararmaya neden olabiliyor.

Uzmanlara göre, tükürükteki kalsiyum minenin kendini onarmasına yardımcı oluyor. Ancak ağız çok asidik hale geldiğinde bu süreç gerçekleşmiyor ve mine incelerek dentinin açığa çıkmasına yol açıyor.

Bu durumda dişler sarımsı bir görünüme bürünüyor, hatta ön dişlerin kenarları opaklaşıp şeffaf bir hale gelebiliyor.

Uzmanlar, dişlerin rengini korumak için asitli içecekleri pipetle tüketmenin daha güvenli bir yöntem olduğunu belirtiyor.