Dünya bu evi konuşmuştu! "Asla satmam" diyen sahibi evini terk etti… Nedeni herkesi şoke ediyor...

Dünya bu evi konuşmuştu! “Asla satmam” diyen sahibi evini terk etti… Nedeni herkesi şoke ediyor...

Çin'in Jinxi kentinde hükümete meydan okuyarak evini satmayan ve otoyolun ortasında kalmayı tercih eden ev sahipleri yeni aldıkları kararla tekrar konuşulmaya başlandı. Yıllardır adeta turistik bir mekan haline gelen ve meraklı kişilerin sıklıkla görmeye gittiği "çivi ev" sahiplerinin bu yeni adımları da önceki kararları kadar çok konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:09
Birkaç yıl önce Şangay'ın güneybatısındaki Jinxi kasabasında hükümetin yeni bir otoyol inşa etmek için mülkünü satın alma teklifini reddeden Huang Ping, söz konusu otoyolun tam ortasında yaşamını sürdürmeye devam ediyordu.

VERDİĞİ KARARDAN PİŞMAN OLDU

Haung, bu konu hakkında Çinli gazetecilere, "Zamanı geri alabilseydim, teklif ettikleri yıkım koşullarını kabul ederdim. Şimdi büyük bir fırsatı kaybetmişim gibi hissediyorum, biraz pişmanım" açıklamasını yapmıştı.

11 yaşındaki torunuyla birlikte yaşayan yaşlı adama 1.6 milyon yuan (9.115.153 Türk Lirası) ve üç mülk teklif edildi ancak daha iyi bir teklif alacağını umarak teklifi reddetti.

Çin hükümetinin yeni bir teklif yapmaması ve otoyolu evin etrafından geçirmesi sonrası yaşlı adam kararından pişmanlığını dile getirmişti.

BEKLENEN SON GELDİ!

Evine gitmek için beton bir borudan geçmek zorunda kalan Huang, zamanının çoğunu evinde değil, şehirden uzakta bir yerde geçiriyordu.

Hiçbir ses yalıtımı olmayan ve yukarıdan bakıldığında yeni otoyolun ortasında bir göze benzeyen bu "çivi ev" trafik akmaya başladığından beri neredeyse yaşanmaz hale geldi. Huang ve ailesi bir süre bu şekilde yaşamaya çalışsalar da otobanın ortasında kalmaları nedeniyle sürekli yanlarından geçen büyük kamyonların gürültüsü sonunda pes etmelerine neden oldu.

Taşınma kararı alan ailenin ne zaman taşınacağı bilinmese de, geçtiğimiz aylarda insanlar evde kimsenin yaşamadığını söylemeye başladı.

Yerel haber ajanslarının iletişime geçtiği Jinxi Gözü'nün sahibi, kendisi ve ailesinin sürekli trafik gürültüsüne maruz kalmaları ve kaza ihtimalinden endişe etmeleri nedeniyle evi terk ettiğini doğruladı.

Mülklerine ne olacağını bilmeyen Huang ve ailesi, eski evlerinin bulunduğu konuma yakın bir kasabada ev kiralamayı tercih ettiler.

"Çivi ev" yıkılsa dahi, Huang kendisine başlangıçta teklif edilen tazminatın yalnızca yarısını alabilecek.