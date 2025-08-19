Roza
Dünya bu evi konuşmuştu! “Asla satmam” diyen sahibi evini terk etti… Nedeni herkesi şoke ediyor...
Çin'in Jinxi kentinde hükümete meydan okuyarak evini satmayan ve otoyolun ortasında kalmayı tercih eden ev sahipleri yeni aldıkları kararla tekrar konuşulmaya başlandı. Yıllardır adeta turistik bir mekan haline gelen ve meraklı kişilerin sıklıkla görmeye gittiği "çivi ev" sahiplerinin bu yeni adımları da önceki kararları kadar çok konuşuluyor.
Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:09