Dünyada yalnızca 13 kişide rastlandı! Bilim insanları yeni nörolojik hastalığın kilidini açtı!
İspanya'nın Barselona kentindeki Bellvitge Biyomedikal Araştırma Enstitüsü (Idibell), dünyada şu ana kadar yalnızca 13 vakada tespit edilen, yeni ve çok nadir görülen bir nörolojik hastalığın keşfedildiğini duyurdu. Uluslarası ekipte İspanya'nın yanı sıra Türkiye'den bilim insanlarının da yer aldığı araştırma, tıp dünyasında bir yeniliğe imza attı.
Giriş Tarihi: 07.11.2025 11:51