Roza Galeri Roza Yaşam Dünyada yalnızca 13 kişide rastlandı! Bilim insanları yeni nörolojik hastalığın kilidini açtı!

Dünyada yalnızca 13 kişide rastlandı! Bilim insanları yeni nörolojik hastalığın kilidini açtı!

İspanya'nın Barselona kentindeki Bellvitge Biyomedikal Araştırma Enstitüsü (Idibell), dünyada şu ana kadar yalnızca 13 vakada tespit edilen, yeni ve çok nadir görülen bir nörolojik hastalığın keşfedildiğini duyurdu. Uluslarası ekipte İspanya'nın yanı sıra Türkiye'den bilim insanlarının da yer aldığı araştırma, tıp dünyasında bir yeniliğe imza attı.

AA
AA
Giriş Tarihi: 07.11.2025 11:51
Dünyada yalnızca 13 kişide rastlandı! Bilim insanları yeni nörolojik hastalığın kilidini açtı!

İspanya'nın Barselona kentindeki Bellvitge Biyomedikal Araştırma Enstitüsü (Idibell), dünyada şu ana kadar yalnızca 13 vaka tespit edilen, yeni ve çok nadir görülen bir nörolojik hastalığın keşfedildiğini duyurdu.

Dünyada yalnızca 13 kişide rastlandı! Bilim insanları yeni nörolojik hastalığın kilidini açtı!

American Journal of Human Genetics dergisinde yayımlanan makalede, Idibell'de görev alan bilim insanları liderliğindeki uluslararası bir ekibin, şu anda dünya çapında 13 kişide tespit edilen, bir gendeki mutasyonlardan kaynaklanan yeni ve çok nadir bir nörolojik hastalığı keşfettiği bildirildi.

Dünyada yalnızca 13 kişide rastlandı! Bilim insanları yeni nörolojik hastalığın kilidini açtı!

Makalede, bu keşfin, genetik hastalıkların nedenlerini anlamak ve çözümler üretmek için kullanılan, bir organizmanın tüm DNA'sındaki nükleobaz dizisini belirleme işlemi olan genom dizilimi ve Idibell ekibi tarafından geliştirilen yeni genomik araçların ve hesaplamalı algoritmaların uygulanması sayesinde mümkün olduğu kaydedildi.

Dünyada yalnızca 13 kişide rastlandı! Bilim insanları yeni nörolojik hastalığın kilidini açtı!

Konuya ilişkin EFE haber ajansına konuşan Idibell Üniversitesi Nörometabolizma Bölümü Direktörü Aurora Pujol da, "Bu, beynin beyaz cevherini etkileyen bir hastalık türü ve bu hastalarda yürüme, bilişsel, gelişimsel veya yüz dismorfisi sorunları görülüyor." dedi.

Dünyada yalnızca 13 kişide rastlandı! Bilim insanları yeni nörolojik hastalığın kilidini açtı!

Hastalığın sınıflandırılmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda dünya çapında vaka sayılarının muhtemelen artacağını söyleyen Pujol, hastalığın tanımlanmasının teşhisi iyileştirmede önemli adım olmasına rağmen tedavi için bilim insanlarının önünde uzun bir yol olduğunu ifade etti.

Dünyada yalnızca 13 kişide rastlandı! Bilim insanları yeni nörolojik hastalığın kilidini açtı!

İspanyol doktor, "Teşhis ilk adımdır ve aileler için hastalıklarına nihayet bir isim koymak rahatlatıcıdır.

Dünyada yalnızca 13 kişide rastlandı! Bilim insanları yeni nörolojik hastalığın kilidini açtı!

Bu sayede diğer ailelerle bağlantı kurabilir ve hasta derneklerine katılarak birbirlerini ve doktorlarını destekleyebilirler. Sonuçta bu bir ekip çalışmasıdır." açıklamasında bulundu.

Dünyada yalnızca 13 kişide rastlandı! Bilim insanları yeni nörolojik hastalığın kilidini açtı!

Diğer yandan söz konusu uluslararası ekipte İspanya'nın yanı sıra Türkiye, ABD, İtalya, Almanya, İngiltere, İran, Finlandiya, Estonya ve Pakistan'dan da bilim insanlarının yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Dünyada yalnızca 13 kişide rastlandı! Bilim insanları yeni nörolojik hastalığın kilidini açtı!

SADECE 13 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Araştırmacıların "benzersiz" olarak tanımladığı hastalık, şu ana kadar sekiz farklı ve birbiriyle akraba olmayan aileden yalnızca 13 kişide tespit edildi.

Dünyada yalnızca 13 kişide rastlandı! Bilim insanları yeni nörolojik hastalığın kilidini açtı!

"10 YILDAN UZUN SÜREDİR ARANAN YANITI BULDUK!"

Bellvitge Hastanesi'nden nörolog Dr. Valentina Vélez de Santamaría ise, "Yıllarca tanı konamayan hastalara nihayet bir isim koyabilmek çok değerli. Bu hasta özelinde 10 yıldan uzun süredir aranan yanıtı bulduk," ifadelerini kullandı.