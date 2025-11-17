Roza Galeri Roza Yaşam Dünyanın en iyi 20 tavuk yemeği açıklandı! TasteAtlas sıraladı: Türkiye o yemekle yine birincilik tahtında...

Dünyanın en iyi 20 tavuk yemeği açıklandı! TasteAtlas sıraladı: Türkiye o yemekle yine birincilik tahtında...

Dünyanın en geniş gastronomi veritabanına sahip rehberi TasteAtlas, 2025 yılının "Dünyanın En İyi 20 Tavuk Yemeği" listesini açıkladı. Farklı coğrafyaların ortak noktada buluştuğu bu listede Türkiye, o yemekle rakiplerini yerle bir etti!

Giriş Tarihi: 17.11.2025 16:13 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:28
2025 yılının yavaş yavaş bitmesine yakın bu yılın "enler" listesi de merakla bekleniyor. Yiyecek ve içecek kültürü listeleri ile tanınan TasteAtlas, hem ülkelerin hem de dünyanın en'lerini seçiyor. Bu kez kullanıcı puanları ve eleştirmen yorumlarını dikkate alarak "Dünyanın En İyi 20 Tavuk Yemeği" listesini hazırlayan TasteAtlas'ın listesinde Türkiye yine birinciliğini kimseye kaptırmadı.

10. INASAL NA MANOK - FİLİPİNLER

Inasal na manok, Batı Visayas'ta ortaya çıkan ve tüm bölgenin imza yemeği haline gelmiş olan eşsiz bir Filipin ızgara tavuk yemeğidir.

Limon otu, sarımsak ve zencefil gibi çeşitli baharatların ve sirkenin karışımında marine edilmiş çeşitli tavuk parçaları ile hazırlanan bu yemek, listede 10. sırada yerini aldı.

9. CHICKEN KARAHI - PAKİSTAN

Tavuk karahi, Pakistn ve Kuzey Hindistan'da popüler olan bir kümes hayvanı yemeğidir. Adındaki "karahi" kelimesi, yemeğin hazırlandığı "wok" benzeri kalın ve derin bir tencere anlamına gelir. Tavuk dışında yemeğin içerisinde kırmızı biber tozu, kimyon, garam masala, zencefil, yenibahar, kakule, domates ve sarımsak bulunur.

8. DAK GALBİ - GÜNEY KORE

Dak galbi, Güney Kore usulü kızarmış tavuk yemeğidir. Büyük dökme demir tavalarda, masa başında pişirilen ortak bir yemektir. Dak galbi'nin tipi malzemeleri içerisinde tavuk parçaları, lahana, tteok pirinç kekleri, havuç, acı biber ve tatlı patates bulunur.

7. POULET ROTİ - FRANSA

Poulet rôti, "kızarmış tavuk" anlamına gelen klasik bir Fransız yemeğidir. Hazırlanışı, bütün bir tavuğun otlar, sarımsak ve tereyağı ile baharatlanması ve ardından tam kıvamında kızartılmasıyla gerçekleşir.

Elde edilen sonuç, çıtır çıtır bir deriye ve sulu, yumuşak bir ete sahip, lezzetli, altın kahverengi bir tavuktur.

6. KARAAGE - JAPONYA

Kuru kızartma olarak da bilinen karaage yemeği, çeşitli yiyeceklerin önce hafifçe ararot nişastasıyla kaplanıp ardından kızartıldığı bir Japon pişirme tekniğidir.

Ararot nişastası kullanımı, kızarmış yiyeceklerin doğal su içeriğini korumasını ve çıtır bir dış yüzey oluşmasını sağlar. Alternatik olarak ise buğday unu, manyok veya patates nişastası gibi diğer kaplama malzemeleri de kullanılabilir.

5. BUTTER CHICKEN - HİNDİSTAN

Muhtemelen tüm Hint yemekleri arasından en bilineni lan murgh makhani (butter chicken), uluslararası alanda tereyağlı tavuk olarak bilinir ve çoğu Hint restoranının vazgeçilmezindendir. Kızarmış et, bol baharat, krema, domates ve tereyağıyla yapılan zengin bir sos ile birleşen bu yemeğin yanıne yakışan en iyi eşlikçi, naan ekmeği ve bol tereyağlı, kişniş veya yeşil biberdir.

4. POLLO A LA BRASA - PERU

Pollo a la brasa, geleneksel olarak patates kızartması ve salatalarla servis edilen, çıtır çıtır ve sulu kömür ateşinde ızgara tavuktan oluşan popüler bir Peru yemeğidir. Günümüzde Peru'da en çok tüketilen yemeklerden olan pollo a la brasa'da tavuk genellikle sirke, tuz, karabiber, biberiye ve acı biber ile marine edilerek hazırlanır.

3. CHIKIN - GÜNEY KORE

Chikin veya Kore usulü kızarmış tavuk (Korean Fried Chicken), Güney Kore mutfağında hamura bulanıp kızartılan tavuk parçalarından oluşan popüler bir yemektir. Kore usulü kızarmış tavuğun belirgin özelliklerinden biri ise çift kızartma tekniğidir. Tavuk, önce eti tamamen pişirmek için düşük sıcaklıkta kızartılır daha sonra da çıtır çıtır bir dış katman elde etmek için daa yüksek sıcaklıkta kızartılır.

2. RFISSA - FAS

Rfissa, haslanmış tavuk parçaları, soğan ve mercimeğin rendelenmiş msemmen, bayat ekmek veya trid hamuru üzerinde servis edildiği geleneksel bir yemektir.

1. PİLİÇ TOPKAPI - TÜRKİYE

Listenin ilk sırasında ise Türkiye'den Piliç Topkapı yer alıyor! Piliç Topkapı, adını İstanbul'daki Topkapı Sarayı'ndan alan, Osmanlı mutfak geleneklerine dayanan klasik bir Türk tavuk yemeğidir. Genllikle but gibi kemiksiz tavuk parçalarının, lezzetli bir pirinç pilavıyla doldurulmasıyla hazırlanan bu yemek iç harcında çam fıstığı, kuş üzümü, soğan ve tarçın, yenibahar ve karabiber gibi baharatlardan oluşur.

İşte TasteAtlas tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi 20 Tavuk Yemeği" listesinin tamamı!