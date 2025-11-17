Dünyanın en iyi 20 tavuk yemeği açıklandı! TasteAtlas sıraladı: Türkiye o yemekle yine birincilik tahtında...

2025 yılının yavaş yavaş bitmesine yakın bu yılın "enler" listesi de merakla bekleniyor. Yiyecek ve içecek kültürü listeleri ile tanınan TasteAtlas, hem ülkelerin hem de dünyanın en'lerini seçiyor. Bu kez kullanıcı puanları ve eleştirmen yorumlarını dikkate alarak "Dünyanın En İyi 20 Tavuk Yemeği" listesini hazırlayan TasteAtlas'ın listesinde Türkiye yine birinciliğini kimseye kaptırmadı.