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Dünyanın en popüler salatası seçildi! Taste Atlas'ın güncel listesi açıklandı: İşte listeyi alt üst eden o Türk lezzeti

Birbirinden farklı tariflerle, salatalar dünya çapında eşsiz lezzetler sunuyor. Sofraların vazgeçilmezi, ana yemeklerin lezzetli eşlikçileri ve hatta sağlıklı beslenme listelerinin en önemli parçası... Taste Atlas, bazı tariflerde ana yemek kadar güçlü salataları listeledi ve en çok sevilenler arasında hangisinin yer aldığını ortaya koydu. İşte dünyanın en sevilen salataları arasında yer alan o Türk lezzeti.

Giriş Tarihi: 19.07.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 08:59
Dünyanın en popüler salatası seçildi! Taste Atlas’ın güncel listesi açıklandı: İşte listeyi alt üst eden o Türk lezzeti

1. COLESLAW
Günümüzde Amerikan yemeği olan lahana salatası, Hollandaca koolsla teriminden gelir ve genellikle mangalda et veya kızarmış tavukla servis edilir. İlk olarak 1800'lerde Hollandalı yerleşimciler tarafından New York'ta kuruldu. Kıyılmış lahana, mayonez, havuç, yoğurt veya ekşi krema, sirke ve şeker dahil olmak üzere çeşitli baharatlar içerebilir, ancak bu malzemeler her yerde farklı olabilir. Salata sosları, kereviz tohumları, rendelenmiş peynir, ananas veya biber gibi diğer malzemeler de bazı varyasyonlarda kullanılabilir.

Dünyanın en popüler salatası seçildi! Taste Atlas’ın güncel listesi açıklandı: İşte listeyi alt üst eden o Türk lezzeti

Bununla birlikte, kıyılmış lahana lahana salatasının tek bir bileşenidir. Sandviçler, hamburgerler ve sosisli sandviçler genellikle soğuk salata ile servis edilir.

Dünyanın en popüler salatası seçildi! Taste Atlas’ın güncel listesi açıklandı: İşte listeyi alt üst eden o Türk lezzeti

2. SEZAR SALATA

İkonik Sezar salatası, adını Cesare (Caesar) Cardini'den aldı. Cesar Cardini, San Diego'da yaşayan ancak Amerika Birleşik Devletleri yasalarını ihlal eden bir İtalyan göçmen. Şimdi Meksika sınırının hemen güneyindeki Tijuana'da popüler bir restoran işletiyor. 1920'lerde, Hollywood jet sosyetesi de dahil olmak üzere birçok Kaliforniyalı düzenli olarak Tijuana'ya gelip eğlenceli bir hayat yaşadı. Dünyaca ünlü birçok yemek gibi Sezar salatası da tamamen doğaçlama ve yaratıcılıkla yapılmıştır.



Dünyanın en popüler salatası seçildi! Taste Atlas’ın güncel listesi açıklandı: İşte listeyi alt üst eden o Türk lezzeti

1924'te, 4 Temmuz'un yoğun bir haftasonunda, Cardini'nin restoranı tıklım tıklım doluydu. Ünlü restoran sahibi, müşterileri hayal kırıklığına uğratmak istemediği için yiyecek stokunun azaldığını fark etti ve Caesar'a kalanlarla bir salata yaptı. Böylece ilk Sezar salata ortaya çıkmış oldu.

Dünyanın en popüler salatası seçildi! Taste Atlas’ın güncel listesi açıklandı: İşte listeyi alt üst eden o Türk lezzeti

3 - HORİATİKİ SALATA

Köy salatası veya horiatiki, Yunanistan'ın ulusal yemeğidir ve dörde bölünmüş domates, dilimlenmiş kırmızı soğan ve iri dilimlenmiş salatalıktan oluşur. Bölgeye göre tipik bir sos, zeytin, yeşil biber, beyaz peynir, kekik, tuz, karabiber veya zeytinyağı ve isteğe bağlı olarak limon veya sirkeden oluşabilir. Feta peyniri genellikle salatada sadece dilimlenir, ancak bazı durumlarda çatalla karıştırılır.

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