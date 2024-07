Dünyanın en popüler salatası seçildi! Taste Atlas’ın güncel listesi açıklandı: İşte listeyi alt üst eden o Türk lezzeti

1. COLESLAW

Günümüzde Amerikan yemeği olan lahana salatası, Hollandaca koolsla teriminden gelir ve genellikle mangalda et veya kızarmış tavukla servis edilir. İlk olarak 1800'lerde Hollandalı yerleşimciler tarafından New York'ta kuruldu. Kıyılmış lahana, mayonez, havuç, yoğurt veya ekşi krema, sirke ve şeker dahil olmak üzere çeşitli baharatlar içerebilir, ancak bu malzemeler her yerde farklı olabilir. Salata sosları, kereviz tohumları, rendelenmiş peynir, ananas veya biber gibi diğer malzemeler de bazı varyasyonlarda kullanılabilir.