Dünyaya onların penceresinden bakmayı öğreniyoruz! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

"İLK OLARAK 1911 YILINDA TANIMLANDI"

Otizm Spektrum Bozukluğu, bir kişinin sosyal etkileşimlerde gezinme yeteneğini etkileyen ve aynı zamanda tekrarlayıcı ve kısıtlı davranışlara neden olan davranışsal ve iletişimsel etkilerle karakterize edilen gelişimsel bir bozukluktur. "Otizm" kelimesinin ilk tarihsel olarak ilk ortaya çıkışı, 1911'de psikiyatrist Eugen Bleuler tarafından gerçekleştirildi ve bu terimi, aşırı bir sosyal geri çekilme olarak şizofreninin basit semptomları olarak kabul edilen belirli bir semptom kümesini tanımlamak için kullandı.