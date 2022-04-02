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Dünyaya onların penceresinden bakmayı öğreniyoruz! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
Dünyaya onların penceresinden bakmayı öğreniyoruz! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
Her yıl 2 Nisan tarihi, dikkat çekilmesi gereken önemli bir konuyu gündeme getiriyor. Birleşmiş Milletler'in onayı ile Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dönüşen bu tarih, Otizm ile ilgili tüm dünyayı bilinçlendirmeyi hedeflerken, otizme sahip bireylerin de hayatlarını daha fazla kolaylaştıran ve yaşama adapte olmalarını sağlayan fikirlerle öne çıkmayı hedefliyor.
Giriş Tarihi: 02.04.2022 12:49
Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 12:56