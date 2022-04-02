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Dünyaya onların penceresinden bakmayı öğreniyoruz! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Her yıl 2 Nisan tarihi, dikkat çekilmesi gereken önemli bir konuyu gündeme getiriyor. Birleşmiş Milletler'in onayı ile Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dönüşen bu tarih, Otizm ile ilgili tüm dünyayı bilinçlendirmeyi hedeflerken, otizme sahip bireylerin de hayatlarını daha fazla kolaylaştıran ve yaşama adapte olmalarını sağlayan fikirlerle öne çıkmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 02.04.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 12:56
Dünyaya onların penceresinden bakmayı öğreniyoruz! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Dünyaya onların penceresinden bakmayı öğreniyoruz! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

2 Nisan Dünya Otizm farkındalık günü, otizm spektrumuna sahip kişilerin özelliklerini keşfetmek, herkesin anlayışını geliştirmek, onların yaşama adaptasyonunda adımlarını kolaylaştırmak ve onlara karşı nasıl bir davranış süreci izlemek gerektiği konusunda büyük bir farkındalık yaratıyor. Böylece tüm dünyada öne çıkan bu tarih, farklı bir dünyanın da kapılarını aralıyor.

Dünyaya onların penceresinden bakmayı öğreniyoruz! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Dünyaya onların penceresinden bakmayı öğreniyoruz! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

"İLK OLARAK 1911 YILINDA TANIMLANDI"

Otizm Spektrum Bozukluğu, bir kişinin sosyal etkileşimlerde gezinme yeteneğini etkileyen ve aynı zamanda tekrarlayıcı ve kısıtlı davranışlara neden olan davranışsal ve iletişimsel etkilerle karakterize edilen gelişimsel bir bozukluktur. "Otizm" kelimesinin ilk tarihsel olarak ilk ortaya çıkışı, 1911'de psikiyatrist Eugen Bleuler tarafından gerçekleştirildi ve bu terimi, aşırı bir sosyal geri çekilme olarak şizofreninin basit semptomları olarak kabul edilen belirli bir semptom kümesini tanımlamak için kullandı.

Dünyaya onların penceresinden bakmayı öğreniyoruz! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Dünyaya onların penceresinden bakmayı öğreniyoruz! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

1943 yılında pediatrik psikiyatrist Dr. Leo Kanner "Autistic Disturbances of Affective Contact" makalesinde Otizmi sosyal ve duygusal bir bozukluk olarak nitelendirdi ve 1944 yılında Hans Asperger "Otizm Psikopatolojisi Makalesi"nde bu durumu tanımladı. Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinde güçlük çeken normal zekalı çocukların bir bozukluğu olarak nitelendirdi. Bu makaleler, 1980 yılında Otizmin şizofreniden ayrı bir bozukluk olarak sınıflandırılmasına yardımcı olan çalışmalara önemli bir katkı sağladı.

Dünyaya onların penceresinden bakmayı öğreniyoruz! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Dünyaya onların penceresinden bakmayı öğreniyoruz! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Son olarak, bir spektrum olarak otizm kavramı, 2013 yılında "Amerikan Psikiyatri Birliği" tarafından "Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı"nın beşinci baskısında, otizmin tüm alt kategorilerini ve ilgili koşulları tek bir birleşik kategoride birleştirerek geliştirildi. Bu tanımlamada otizmde ortaya çıkan semptomların çeşitli özellikleri, şiddeti ve sunumu geniş bir şekilde ele alındı.

Dünyaya onların penceresinden bakmayı öğreniyoruz! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Dünyaya onların penceresinden bakmayı öğreniyoruz! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

"ERKEK ÇOCUKLARINDA DAHA FAZLA TEŞHİS EDİLMESİNİN SEBEBİ…"

2 Nisan tarihi, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratırken aynı zamanda otizm ile ilgili araştırmaların da teşvik edilmesi de hedeflenerek erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

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