Duş kabinindeki lekeleri tek hamlede silip atın! Kimyasal ürünlere taş çıkaran o yöntem…

Duş kabini camlarınızda kötü görünüme sebep olan lekelenmeleri fark etmişsinizdir. Şampuan ve sabun kalıntıları, su birikintileri gibi sebeplerden dolayı oluşan bu lekeler, doğru adımlarla temizlenmediğinde duş kabinizde kireçlenmeye kadar gidebiliyor. Ancak uzmanlara göre, bu görüntüden kurtulmak sanılandan çok daha kolay oluyor. Evde bulunan birkaç basit malzeme ile cam yüzeyleri yeniden parlatmak mümkün. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:10
Sıklıkla kullandığımız ve ıslak kalan alanlardan olan duş kabinleri, duş sonrasında temizlenmediğinde zamanla inatçı lekelere dönüşüyor. Ancak, cam duş kapılarını temizlerken uygulayabileceğiniz bu etkili karışım ile lekelerden saniyeler içerisinde kurtulabilirsiniz.


SİRKE VE BULAŞIK DETERJANI İLE LEKELERE VEDA EDİN!

Eşit oranlarda karıştırılan sirke ve suya, birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyerek hazırlayabileceğiniz bu karışım, cam duş kabinlerindeki inatçı lekelere anında veda ettiriyor.

Elde ettiğiniz karışımı bir sprey şişenin içine doldurduktan sonra duş kabinindeki camlara sıkarak birkaç dakika bekletin.

Ardından, sünger veya bir bez yardımıyla cam yüzeyi silin ve mikrofiber bir bezle kurulayın. Ancak sirke asidik yapısı nedeniyle taşın yüzeyinde hasara yol açabileceğinden, mermer veya doğal taş yüzeylere sirkenin gelmesini engelleyiniz.

LİMON SUYUNDAN DA FAYDALANABİLİRSİNİZ

Benzer şekilde limon suyu da doğal bir temizleyici olarak ön plana çıkıyor. Limon suyu, su ve az miktarda bulaşık deterjanı karışımı camda oluşan sabun ve leke tabakasını kolayca çözüyor.

KABARTMA TOZU DA BİR DİĞER YÖNTEM!

Zorlu su lekeleriyle mücadelede kullanabileceğiniz bir diğer yöntem ise kabartma tozundan geçiyor.

Limon yarısına batırılan kabartma tozu, lekeleri bölgelere doğrudan uygulanabiliyor. Daha güçlü bir çözüm isteyenler için ılık sirke ve bulaşık deterjanı karışımının üzerine kuru kabartma tozu serpilmesi öneriliyor.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, temizliği korumak adına her duş sonrasında cam kapıların mikrofiber bir bez veya cam sileceğiyle kurulanmasını tavsiye ediyor.

Ayrıca sabun yerine sıvı duş jeli kullanmak, mineral birikimini azaltarak camların daha uzun süre parlak kalmasını sağlıyor.