Duş kabinindeki lekeleri tek hamlede silip atın! Kimyasal ürünlere taş çıkaran o yöntem…
Duş kabini camlarınızda kötü görünüme sebep olan lekelenmeleri fark etmişsinizdir. Şampuan ve sabun kalıntıları, su birikintileri gibi sebeplerden dolayı oluşan bu lekeler, doğru adımlarla temizlenmediğinde duş kabinizde kireçlenmeye kadar gidebiliyor. Ancak uzmanlara göre, bu görüntüden kurtulmak sanılandan çok daha kolay oluyor. Evde bulunan birkaç basit malzeme ile cam yüzeyleri yeniden parlatmak mümkün. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 10.11.2025 10:10