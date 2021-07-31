Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte Lady Diana ile ilgili bilinmeyen gerçekler...

Herkesin hayranlıkla hatırladığı Prenses Diana 20 yaşında Prens Charles ile evlenerek Galler Prensesi oldu. Diana, yaşadığı zamanlarda her hareketi, kıyafeti ve aksesuarlarıyla ilgi odağı oldu. Prens William ve Prens Harry'nin annesi olan Lady Diana'nın ölümü herkesi derinden üzdü. Peki Lady Diana'nın nasıl bir yaşantısı vardı? İşte Lady Diana ile ilgili bilinmeyen gerçekler...
Prenses Diana Prens Charles ile sadece 12 kez görüştükten sonra evlendi, daha önce hiç erkek arkadaşı dahi olmadı ve ailesinde sevgi eksikliği gördüğü için tek istediği ''sevgi dolu bir aile''dir.
Büyük umutlarla nişanlanan Diana; henüz düğünü bile olmamışken Prens Charles'ın pek de gizli olmayan ilişkisini öğrendi. Prens Charles'ın uzun yıllar aşk yaşadığı Camilla kendisinden 16 ay büyük, 1972 yılına göre kraliyet ailesine uygun olmayacak tarzda özgür bir kadındı.
Charles'ın Diana ile evlenmesini ilk olarak kraliçe uygun gördü ve Diana ile buluşmalar ayarladı. Diana ise hepsinden habersiz; aşk evliliğini yapacağını sandı.
Düğününe kocasının sevgilisi de geldi. Kilisede düğün yeminleri edildikten sonra Charles Prenses Diana'yı öpmeyi unutur, daha sonra saray balkonunda halkı selamlarken öper.