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Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte Lady Diana ile ilgili bilinmeyen gerçekler...

Herkesin hayranlıkla hatırladığı Prenses Diana 20 yaşında Prens Charles ile evlenerek Galler Prensesi oldu. Diana, yaşadığı zamanlarda her hareketi, kıyafeti ve aksesuarlarıyla ilgi odağı oldu. Prens William ve Prens Harry'nin annesi olan Lady Diana'nın ölümü herkesi derinden üzdü. Peki Lady Diana'nın nasıl bir yaşantısı vardı? İşte Lady Diana ile ilgili bilinmeyen gerçekler...

Giriş Tarihi: 31.07.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 16:28 PAYLAŞ