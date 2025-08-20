Roza Galeri Roza Yaşam ‘Eğlence’ adı altında ‘dijital zorbalık’! Fransız yayıncının ölümü canlı yayınlandı! Uzmanı uyardı: Bu duruma ‘Dur’ diyememesinin sebebi…

Son dönemde yaygınlaşan ve izleyicilerin ilgiyle takip ettiği aralıksız canlı yayın yapma akımı, bir can aldı. 46 yaşındaki Jean Pormanove, arkadaşları ile yaklaşık 10 günlük canlı yayın maratonu yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yayın boyunca ve daha öncesinde arkadaşları tarafından birçok zorbalığa maruz kalan yayıncının canlı yayında vefat etmesi pek çok tartışmanın da fitilini ateşledi. Sabah.com.tr'ye konuşan Uzman Psikolog Tuana Nur Yazıcılar, Pormanove gibi psikolojik şiddete uğrayan kişilerin neden bu konuda net bir duruş sergileyemediği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 20.08.2025 15:23 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:23
46 yaşındaki Jean Pormanove adıyla bilinen Raphael Graven, canlı yayın maratonu yapmak için kiraladığı bir konaklama yerinde yaklaşık olarak 10 gün aralıksız canlı yayın gerçekleştirdi.

Olay geçtiğimiz gün Fransa'nın Nice yakınlarında gerçekleşti. 46 yaşındaki Fransız yayıncı Jean Pormanove, 10 gündür aralıksız devam ettirdiği canlı yayın maratonu esnasında uykusunda hayatını kaybetti.

Uzman Psikolog Tuana Nur Yazıcılar, içerik üreticilerinin bu tip yayınlar yapmasının arkasındaki sebepleri şu şekilde açıkladı:

"Bu yayınları aralıksız yapmalarının temel sebebi de hem psikolojik hem de ekonomik faktörler diyebiliriz. Uzun süreli yayınlar daha çok izlenme, bağış, hediye ve takipçi anlamına geliyor. Yani bir yandan kişiler sosyal medyada gelir kaynağı sağlarken bir yandan da görünürlük sağlıyor. Ancak bu noktada kişi kendi sağlığını, uykusunu, bedenini ikinci plana atabiliyor. Çünkü artık sosyal medya ve bu tarz platformlar üzerinden elde edilen dikkat ve ilgi, kişinin yaşamından veya yaşayabileceği olumsuz senaryolardan ve risklerden daha değerli hale gelmiş olabiliyor."

YAYINCILAR NEDEN BU YAYINLARI YAPMAYA DEVAM EDİYOR?

Dr. Yazıcılar, bu durumun arkasındaki motivasyonu ise şöyle anlatıyor: "Bu durum çoğunlukla onaylanma ve görülme ihtiyacından kaynaklanır. Yani birileri onları izledikçe, hediye aldıkça, bağış yaptıkça, yorum yazdıkça kendilerini değerli hissediyor kişiler ve bir nevi "ben buradayım, beni görün" mesajı vermiş oluyor. Bu ilgi kaybolmasın diye de zorlu süreçlere katlanıyorlar."

"Daha önce bu tip durumlar yaşanmasına rağmen maalesef yayınlar devam ediyor. Bunun temel sebebi aslında izleyici etkisi yani sosyal medyada ya da çeşitli platformlar üzerinde bu içeriklerin ilgi çekmesi, yayıncılara para kazandırması devam etmesindeki en temel sebep."

Canlı yayın sırasında uğradığı kötü muamele, zorla uykusuz bırakılması ve daha birçok zorbalığa maruz kalan Pormanove, Nice yakınlarındaki Contes'te ölü bulundu.

"ZORBALIK EĞLENCE OLARAK ALGILANABİLİR"

Yayın sırasında kalp krizi geçirdiği anların canlı olarak izlenmesi ve takipçilerin bu tarz içeriklere olan ilgisi hakkında konuşan Uzman Psikolog Tuana Nur Yazıcılar, izleyici kitlesi için ise şu sözleri söylüyor: "İnsanlar maalesef başkalarının zor durumda kalmasını, zorbalığa uğramasını bir eğlence olarak algılayabiliyor ve izleyebiliyor. Bu ilgi sürdükçe yayıncılar da bu tarz içerikleri sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada aslında şiddet ve zorbalık dijital ortamda normalleştirilmiş oluyor. Platformların yeterli denetim yapmaması da aslında bu durumların devam etmesine yol açıyor diyebiliriz."

ARKADAŞLARI SORUNU PET ŞİŞE İLE ANLAMAYA ÇALIŞTILAR

İki arkadaşı tarafından şiddet ve aşağılanmaya maruz kaldığı videolar ile tanınan Fransız yayıncı kalp krizi geçirdiği esnada da arkadaşlarından kötü muameleyle görmeye devam etti.

Aylardır aşağılanan ve kötü muameleye maruz kalan Pormanove, son olarak uyku sırasında kalp krizi geçirirken, yatakta yatan bir diğer arkadaşı tarafından üzerine pet şişe fırlatıldı.

Pormanove zor anlar yaşarken arkadaşının onu 'kontrol' etmek için pet şişe fırlatması ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

PEKİ YAYINCI BU DURUMA NEDEN 'DUR' DEMEDİ?

Yayın sırasında ve daha öncesinde yayın arkadaşları tarafından şiddete ve zorbalığa maruz kalan Pormanove'un, uzun süredir uğradığı bu psikolojik ve fiziksel şiddete rağmen yayını kapatmaması veya arkadaşlarına karşı çıkmaması hakkında konuşan Uzman Psikolog Tuana Nur Yazıcılar, şu sözleri söyledi:

"Zorbalığa ve aşağılanmaya müdahale etmemesinin birkaç nedeni olabilir. Birincisi kişi kendini savunamayacak kadar yıpranmış olabilir, burada travmatik bir sürecin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi zorbalık karşısında tepki verse bile kimsenin onu desteklemeyeceğini düşünüyor olabilir. Yani bir çeşit "öğrenilmiş çaresizlik" gelişiyor burada, "Ne yaparsam yapayım değişmeyecek" düşüncesi oluşuyor ve bu yüzden kişi sessiz kalarak durumu kabullenmiş gibi görünüyor.

Bu noktada kişinin zorbalanmasına rağmen ortamda kalmaya devam etmesi güçsüzlüğünden değil de çaresizlik, aidiyet ihtiyacı ve psikolojik baskıların birleşiminden kaynaklanıyor olabilir. Yani burada dijital zorbalık, eğlence adı altında sunulduğunda hem mağduru hem de izleyiciyi travmatize eden bir şiddet döngüsüne dönüşebilir. Bu tarz yayınların hala yapılmasının nedeni de sadece yayıncılar değil izleyicilerin de şiddete olan duyarsız ilgisidir. Çünkü burada izleyici ilgi gösterdikçe, tepki göstermedikçe daha çok takipçi, daha çok izlenme sağladıkça yayıncılar bu tarz içerikleri yapmaya devam edeceklerdir. Bu konuda da bilinçli olmakta fayda var.

Fransız yayıncının, çevrimiçi yayın platformunda yaptığı son canlı yayını izleyenler, yorumlarda Pormanove'un cansız bedenini görmenin endişe verici bir görüntü olduğunu söylediler.

"ÖLÜRSEM SORUMLULUK BANA AİT"

Aralıksız devam eden bu yayının başlangıcında herkes kamera karşısında "ölürsem sorumluluk bana ait" sözlerini söylemiş ve Jean Pormanove'a da söylettirmişlerdi.

Pormanove'un vefat ettiğini anladıktan sonra sakinliklerini bozmayan ve umursamaz bir şekilde yayını kapatan arkadaşları, bu hareketleri ile izleyiciler tarafından tepki topladı.

Fransa Dijital Sektörden Sorumlu Devlet Bakanı Clara Chappaz, Pormanove'un ölümünü 'Tam bir dehşet' diye niteledi.

Nice Savcılığı, Pormanove'un ölüm nedenini netleştirmek amacıyla resmi bir soruşturma başlattı. Savcılık, kesin sebebi belirlemek için otopsi yapılması talimatını verdi. Yapılan ilk açıklamalarda, ölümle ilgili olarak "şüpheli bir duruma" rastlanılmadığı bilgisi paylaşıldı.