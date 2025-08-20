‘Eğlence’ adı altında ‘dijital zorbalık’! Fransız yayıncının ölümü canlı yayınlandı! Uzmanı uyardı: Bu duruma ‘Dur’ diyememesinin sebebi…

Bu noktada kişinin zorbalanmasına rağmen ortamda kalmaya devam etmesi güçsüzlüğünden değil de çaresizlik, aidiyet ihtiyacı ve psikolojik baskıların birleşiminden kaynaklanıyor olabilir. Yani burada dijital zorbalık, eğlence adı altında sunulduğunda hem mağduru hem de izleyiciyi travmatize eden bir şiddet döngüsüne dönüşebilir. Bu tarz yayınların hala yapılmasının nedeni de sadece yayıncılar değil izleyicilerin de şiddete olan duyarsız ilgisidir. Çünkü burada izleyici ilgi gösterdikçe, tepki göstermedikçe daha çok takipçi, daha çok izlenme sağladıkça yayıncılar bu tarz içerikleri yapmaya devam edeceklerdir. Bu konuda da bilinçli olmakta fayda var.