‘Eğlence’ adı altında ‘dijital zorbalık’! Fransız yayıncının ölümü canlı yayınlandı! Uzmanı uyardı: Bu duruma ‘Dur’ diyememesinin sebebi…
Son dönemde yaygınlaşan ve izleyicilerin ilgiyle takip ettiği aralıksız canlı yayın yapma akımı, bir can aldı. 46 yaşındaki Jean Pormanove, arkadaşları ile yaklaşık 10 günlük canlı yayın maratonu yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yayın boyunca ve daha öncesinde arkadaşları tarafından birçok zorbalığa maruz kalan yayıncının canlı yayında vefat etmesi pek çok tartışmanın da fitilini ateşledi. Sabah.com.tr'ye konuşan Uzman Psikolog Tuana Nur Yazıcılar, Pormanove gibi psikolojik şiddete uğrayan kişilerin neden bu konuda net bir duruş sergileyemediği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 20.08.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:23