Ekran başında geçirdiğiniz her dakika cildinizi yaşlandırıyor! Uzmanlar “hepimiz bu hatayı yapıyoruz” diyerek uyardı

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından gözümüzü alamıyoruz… Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, yalnızca göz yorgunluğu değil, erken yaşlanmanın da başlıca sebeplerinden biri! Gün içinde saatlerce ekrana bakan kişilerde, özellikle boyun ve yüz bölgesinde kırışıklık, sarkma ve lekelenme gibi sorunlar giderek artıyor.