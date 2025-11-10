Roza
Ekran başında geçirdiğiniz her dakika cildinizi yaşlandırıyor! Uzmanlar “hepimiz bu hatayı yapıyoruz” diyerek uyardı
Akıllı telefonunu elinden düşürmeyenler dikkat! Gün içinde saatlerce ekran karşısında zaman geçirmek farkında olmadan sizi hızla yaşlandırıyor. Uzmanlar, bu duruma artık bir isim bile verdi: "Tech neck" yani teknoloji boynu.
Giriş Tarihi: 10.11.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 16:30