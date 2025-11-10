Roza Galeri Roza Yaşam Ekran başında geçirdiğiniz her dakika cildinizi yaşlandırıyor! Uzmanlar “hepimiz bu hatayı yapıyoruz” diyerek uyardı

Ekran başında geçirdiğiniz her dakika cildinizi yaşlandırıyor! Uzmanlar “hepimiz bu hatayı yapıyoruz” diyerek uyardı

Akıllı telefonunu elinden düşürmeyenler dikkat! Gün içinde saatlerce ekran karşısında zaman geçirmek farkında olmadan sizi hızla yaşlandırıyor. Uzmanlar, bu duruma artık bir isim bile verdi: "Tech neck" yani teknoloji boynu.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 16:30
Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından gözümüzü alamıyoruz… Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, yalnızca göz yorgunluğu değil, erken yaşlanmanın da başlıca sebeplerinden biri! Gün içinde saatlerce ekrana bakan kişilerde, özellikle boyun ve yüz bölgesinde kırışıklık, sarkma ve lekelenme gibi sorunlar giderek artıyor.

BOYUNDA KIRIŞIKLIK, SARKMA VE ÇİZGİLER ERKEN YAŞTA ORTAYA ÇIKIYOR

Telefon, tablet veya bilgisayara eğilerek bakmak, boyun kaslarında sürekli baskı oluşturuyor. Bu durum, zamanla boyun derisinde kırışıklık, elastikiyet kaybı ve sarkma gibi yaşlanma belirtilerine yol açıyor.

Dr. Helen He, "Boyun derisi vücudun diğer bölgelerine göre daha ince ve hassastır. Bu yüzden yaşlanma etkilerini ilk gösteren yerlerden biridir" diyerek uyarıyor.

Dr. He, artık genç hastalarda bile bu sorunun yaygınlaştığını belirtiyor.

Dermatolog Dr. Jacob Beer de benzer şekilde, "Orta yaşlı ve genç hastalarda, cihazlara bakarken başın öne eğilmesinden kaynaklanan derin yatay çizgiler sıkça görülüyor" diyor.

ERKEN YAŞLANMAYI ÖNLEYEN YÖNTEM

Ancak bu durumu yaşamaktan korunmak mümkün. Uzmanlara göre en basit çözüm duruşunuzu düzeltmek. Ekranı göz hizasına getirmek ve boynu eğmeden kullanmak hem kas gerginliğini azaltıyor hem de ciltteki baskıyı hafifletiyor.

Ayrıca, düzenli cilt bakımı ve güneş koruyucu kullanımı da şart. Dr. He, "Nazik bir temizleyici, nemlendirici ve SPF 30 veya üzeri güneş kremi kullanılmalı" diyor. Retinoid, peptit, hyaluronik asit, C ve E vitamini içeren ürünlerin de boyun cildini desteklediğini belirtiyor.

Dr. Beer ise özellikle boyun bölgesine de güneş kremi sürülmesi gerektiğini hatırlatarak, "Yüzlerine krem süren ama boyunlarını unutan hastalarımızda renk farkı oluşuyor" diyor.

SADECE BOYNUNUZ DEĞİL, YÜZÜNÜZ DE ETKİLENİYOR

Uzmanlara göre ekran karşısında geçirilen uzun saatler sadece boynu değil, yüz çevresini de olumsuz etkiliyor. Sürekli kısma ve mimik yapma hareketleri kaz ayakları ve alın çizgilerini derinleştiriyor.

Ayrıca cihazların yaydığı mavi ışık, cilt yaşlanmasını hızlandırıyor ve lekelenmelere yol açabiliyor. Bu ışık aynı zamanda uyku düzenini bozarak göz altı morlukları ve kolajen kaybına da neden olabiliyor.

Dr. He, uzun süre ekran karşısında kalanlara, demir oksit içeren renkli mineral güneş kremi kullanmalarını öneriyor: "Bu tür kremler mavi ışığa karşı ekstra koruma sağlar ve boyun bölgesindeki yaşlanma belirtilerini geciktirir."