Ellerdeki sarımsak kokusunu anında yok ediyor! 3 malzeme ile kesin çözüm…

Bağışıklık güçlendirici doğal bir antibiyotik olan sarımsağı yemeklerinizin içine katarak enfes bir lezzet ortaya çıkarabilirsiniz. Ancak, sarımsak doğrarken keskin kokusu ellerinize sinebilir ve yıkasanız bile bir süre elinizde kalmaya devam eder. Son derece inatçı olan sarımsak kokusunu ellerden uzaklaştırmanın bazı yöntemleri vardır. Peki, neler? İşte detaylar…