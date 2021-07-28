En çok para kazandıracak meslekler! İşte geleceğin 20 mesleği

AKILLI BİNA TEKNİSYENİ

Meslek seçimlerini yaparken en çok dikkat edilen konuların başında, ne kadar kazandırdığı geliyor. Gün geçtikçe gelişen teknoloji ve değişen yaşam biçimine uygun meslekleri göz önünde bulundurmak doğru kararlar arasında yer alabilir. Fakat her zaman ihtiyaç duyulacak meslekler de bu seçimlerin arasında değerlendirilmesi gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra yetenekleriniz, istekleriniz ve yaşam beklentilerinize göre en doğru seçimi yapmak için doğru seçenekleri listelemeniz gerekiyor. İşte o meslekler...

VFX/CGI SANATÇISI Tüm dünyada en çok ilgi çeken mesleklerden biri olan VFX/CGI sanatçısı, özellikle son yıllarda daha fazla gelişim gösteren dizi, film ve online platformlardaki medya sektöründe ihtiyaç duyulan özel bir tasarımcı kolu. Günümüzde medyanın her kolunda ihtiyaç duyulan özel efekt tasarımcıları, aynı zamanda yeni bilgisayar oyunlarında da büyük bir gelecek vaat ediyor. Bu nedenle tercihinizi yaparken bu yeni dünyanın fırsatlarına göz atabilirsiniz.