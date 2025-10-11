Roza
Erkeklerin yeni sendromu: Kırılgan maskülenlik! Klinik Psikolog Esra Ezmeci bununla başa çıkmanın sırrını anlattı: "Zırhınızı kırmak için..."
Toplumun 'erkek güçlü olur, ağlamaz' kalıplarıyla büyüyen birçok erkek, duygularını bastırırken aslında sevgi değil, onay arıyor. Kırılgan maskülenlik adı verilen bu durum, ilgi isteğini güç gösterisine dönüştürürken ilişkileri sessiz bir savaş alanına çeviriyor.
Giriş Tarihi: 11.10.2025 11:45