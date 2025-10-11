Erkeklerin yeni sendromu: Kırılgan maskülenlik! Klinik Psikolog Esra Ezmeci bununla başa çıkmanın sırrını anlattı: "Zırhınızı kırmak için..."

Bazı erkekler vardır, bir gün "Çok özledim" der, ertesi gün ortadan kaybolur. Bir bakarsın sana yazmadığın için trip atmış ama kendi üç gündür selam bile vermemiş. Bir fotoğraf koyarsın, beğenir. Sonra beş dakika sonra "o kim?" diye hesap sorar. Sen biraz uzaklaşınca hemen ilgi ister ama ilgine karşılık vermez. İşte tam burada başlıyor bugünün hastalığı: Kırılgan maskülenlik.

Eskiden erkek denince akla 'dağ gibi adam' gelirdi. Şimdi dağ değil, dağın eteğinde oturup "Beni neden düşünmedin!" diye küsen erkekler görüyoruz.

