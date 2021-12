Esra Ezmeci "Neden hep aynı şeyleri yaşıyorum?" sorusunun cevabını verdi

Hayatınızda hep benzer ilişki döngülerini yaşıyor ve bunun neden olduğunu anlamlandıramıyorsanız - örneğin hep sizi aldatan, kendinizi değersiz hissettiren partnerlerle oluyorsanız - belki de çocukluğunuzda sardığınız ilişki kaseti yeniden başlamış olabilir. Bunun sebebi yüksek olasılıkla ilk ilişkiniz olan anne ve babanın sizde iz bırakan ilişki kodlarıdır. Ailede değersizleştiren, sevgisiz, ilgisiz, küçük yaşlarda terk etmiş bir baba veya anne figürü bu gibi travmalara sebeptir ve ilişkilerimizin yol göstericileri olur. İnsan doğası gereği, bilindik güvenli alanlara yönelir. Sonucu iyi hissettirse de kötü hissettirse de bilindik olan her daim güvende hissettirir.

Kimi zaman da şartları her açıdan çok iyi sağlanmış bir ailede büyümüş olsanız bile yaşadığınız herhangi bir travma beyninizde öyle bir kodlanır ki kendinize güveniniz zarar görür. Yetersiz ve değersiz hissetmeye başlarsınız. Bundan dolayı çocuklukta yaşanılanların şu anki etkilerini anlamak, ilişkilerdeki etkisini görmek, "Neden hep aynı şeyleri yaşıyorum?" sorusunu anlamlı kılan ilk cevaplardan biri olabilir. Fakat bu döngüler her zaman ilişkilerle kendini göstermemektedir.

Hayatın birçok alanındaki nedeni anlaşılmayan özgüven problemleri, değersizlik ve yetersizlik hisleri gibi duygularla da açığa çıkar. Siz bu döngüleri değiştirmeye çalıştıkça aynı sorun hep farklı kıyafetler giyerek karşınıza çıkar. Bu durum kendimizi hayatın her alanında başarısız diye etiketlememize yol açar. Hayatımıza iş, ilişki, sosyal hayat gibi durumların istediğimiz gibi gitmemesi başarısızlık değildir. Eğer yaşadığınız bu olumsuzlukları hayal kırıklığı olarak nitelendirir ve bir ders çıkarmazsanız aynı hataları tekrarlayacağınızdan ötürü aynı şeyleri yaşamaya devam edersiniz. Yaşadığınız her türlü olumsuz olaydan bir ders almadıkça da aslında yaşanan o tecrübe boşuna yaşanmış olur. Ve arkadaşlar, ilişkiler, aile, iş gibi hayatın her alanında boşa kürek çekmiş olursunuz.