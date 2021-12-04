Esra Ezmeci’den şüpheci çiftlere kritik öneriler! Yorgun mu yoksa aldatıyor mu?

Evli ya da duygusal bir ilişki içerisindeki taraflardan biri, eşinden yeterli tatmin duygusunu sağlayamazsa başka kişilerle bu duygularını tamamlamak isteyebilir. Sadakatsizliğin altındaki bir sebep çocukluktaki yoksunluk da olabilir. Tek kişiyle olmak çok fazla sorumluluk almaya ittiği için başka kişilerle bunu dengelemeye çalışır.

Aldatma veya sadakatsizlik; tanım olarak evli ya da duygusal veya cinsel bir ilişki içerisindeki taraflardan birinin bir başka kişi ile ilişkiye girmesi olarak anlatılabilir. Aldatma sadece duygusal düzeyde, cinsel ilişki düzeyinde veya hem duygusal hem cinsel ilişki şeklinde olabilir. Çeşitli bahaneler sunuluyor olsa da aldatma bireyin kendi iradesiyle yaptığı bir seçimdir. Teknolojinin gelişimi ile birlikte aldatmalar da farklı tür boyutlar almaya başladı. Bazı kişiler tarafından sosyal medya hareketleri aldatma olarak görülürken, bunu aldatma olarak görmeyip kılıfına uyduranlar da var.

BU KİŞİ BANA YETMİYOR! Birçok veri aldatmanın bireyin partneriyle birlikte yeteri kadar duygusal ve cinsel doyum yaşayamadığından kaynaklandığını söylemekte. Bu durum 'Bu kişi bana yetmiyor, iyi hissetmiyorum' gibi düşüncelerin eşlik ettiği duygusal eksikliği doldurma arzusudur. Kişi bu eksikliği doldurabilecek başkalarına yönelerek bu açığını kapatmaya başlar. Çünkü birey olarak eksik bir duygusal mekanizma ile yaşamak oldukça rahatsız edici olmaya başlar. Duygusal zorluklara karşı yeterince savunma düzenekleri gelişmeyen bu kişiler, altta yatan değersizlik ve özgüven problemleri ile de yoğun sevilme ve değer görmeye ihtiyaç duymaktadır. Ve bu ihtiyacını partnerinin doldurduğunu düşünmezse bu eksikleri doldurabilecek kişilere yönelir.





SEBEPLER ÇOCUKLUKTAN GELEBİLİR Evliliklerdeki aldatma oranlarına bakıldığı zaman verilerin çok yüksek olduğunu görmekteyiz. Peki evli kişiler neden aldatır? İlişkilerde kişiler yeterli tatmin duygusu sağlayamazsa ya da aslında kendi içinde yeterli tatmin duygusu yoksa başka kişilerle duygularını tamamlamak ya da doyurmak isteyebilirler. Bu, kişilerin çocukluktan itibaren öğrendiği bir sistem de olabilmektedir. Tek kişiye sadık kalmak, tek kişiyle olmak onları çok fazla sorumluluk almaya ittiği için ve kırılabileceklerinden korktukları için başka kişilerle birlikte olarak bu durumu dengelemeye de çalışabilirler.

Diğer bir durum ise sosyal kabul görme olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişi arkadaşlarına 'Bakın ben de bunu yapabiliyorum'u göstermeye çalışarak kabul göreceğine inanmıştır. Hatta bulunulan sosyal ortamlar bu davranışını sürekli desteklemektedir. Aldatmada bireyler cinsiyet yönünden değil aldatmayı tercih etme yönleri tarafından ayrılmaktadır. Kadınlar aldatmayı daha çok doyurulmayan duygusal yönleri için tercih ederken erkekler ise cinsel yönden tercih etmektedir.