NAFAKA VURGUSU

Dünya genelinde aile müessesenin büyük bir sarsıntı geçirdiğini belirten Dr. Atak, "Yasal anlamda nafakanın sürekli olması, toplumsal anlamda sorunlara yol açmaktadır. Evlilik, insanın yaratılışıyla birlikte var olan, insanlığı ve toplumu inşa eden vazgeçilmez bir müessesedir. İnsanlık tarihiyle kurumsallaşmış bu müessese, çağımızda farklılaşan tanımlarla yeni bir evreye girdi. Aile kurumu ciddi sarsıntı geçirmektedir. Avrupa'da ve ABD'de boşanma oranları yüzde 50'lere dayanmaktadır" ifadelerini kullandı. Ülkenin her şeyini çıkmaza sokan boşanmalara tedbir olması bakımından Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Aile Hekimliği uygulamasına benzer şekilde Aile Danışmanlığı uygulaması yürürlüğe konulmalıdır. Halk, bir taraftan aile eğitimleri yoluyla bilinçlendirilirken diğer taraftan ihtiyaç duyduğu anda psikolojik olarak destek alabileceği bir danışmana sahip olacaktır. Ruh sağlığı uzmanı ya da psikolojik danışman da birey ve aileyle ilgili her türlü bilgiyi kayıt altına alarak desteklenmesi gereken noktada destek sunacaktır. Bu konuda her türlü devlet kurumuyla iş birliği halinde olunacaktır. İhtiyaca göre fertleri doğru bilgiye kavuşturmanın yanı sıra eşler arası problemlerde, eşlerden birinin ya da çocukların psikolojik sıkıntılarında bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti sunmak suretiyle sorunların büyümeden çözülmesinde aktif rol alacaktır."