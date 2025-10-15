Roza
Galeri
Roza Yaşam
Fırın camındaki lekeleri 5 dakikada yok eden yöntem! İhtiyacınız olan tek bir malzeme...
Fırın camındaki lekeleri 5 dakikada yok eden yöntem! İhtiyacınız olan tek bir malzeme...
Fırın kapağınız ne kadar silerseniz silin bir türlü parlamıyor mu? O inatçı yağ tabakaları sizi temizlikten soğuttuysa bu yöntem tam size göre! Pahalı kimyasallara bir kuruş harcamadan, evdeki basit malzemelerle fırın camınızı ilk günkü ışıltısına kavuşturabilirsiniz. Uzmanların önerdiği bu şaşırtıcı temizlik tüyosu sosyal medyada viral oldu!
Giriş Tarihi: 15.10.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 15:11