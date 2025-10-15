Fırın camındaki lekeleri 5 dakikada yok eden yöntem! İhtiyacınız olan tek bir malzeme...

KENDİNİ TEMİZLEYEN FIRINLAR

Eğer fırınınızda pyrolytic özelliği varsa, bu temizlik işini sizin yerinize yapabiliyor. Miele'den Sophie Lane, bu teknolojiyle çalışan fırınların 500°C'ye kadar ısınarak tüm kalıntıları kül haline getirdiğini belirtiyor. "Bu sayede haftalarca temizlik yapmadan sadece programı çalıştırarak fırını tertemiz hale getirebilirsiniz," diyor. Ayrıca bu tür fırınlarda buharla temizleme özelliği olan HydroClean fonksiyonu da bulunabiliyor.