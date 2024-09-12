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Fırın tepsisindeki inatçı kalıntıları söküp atıyor! Dakikalar içinde ilk günkü gibi yapıyor…

Yemek yapmak her ne kadar keyifli olsa da sonrasında yapılan temizlik yorucu olabiliyor. Özellikle fırında yapılan yemekler sonrasında fırın tepsisini temizlemek size çok zor bir işmiş gibi gelebilir ve bu yüzden de fırında yemek yapmayı pek fazla tercih etmiyor olabilirsiniz. Sizler için derlemiş olduğumuz öneriler sayesinde kirlenen fırın tepsileriniz dakikalar içinde tertemiz olacak ve fırında yemek yapmaktan artık korkmayacaksınız. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.09.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:58
Fırın tepsisindeki inatçı kalıntıları söküp atıyor! Dakikalar içinde ilk günkü gibi yapıyor…

Fırında yemek yaptıktan sonra tepsi yüzeyinde kalan inatçı kalıntıları temizlemek oldukça zordur. Bazı durumlarda tepsinin içerisine su döküp bir süre bekleseniz bile inatçı kalıntılar çıkmamakta ısrar edebilir. Sizler için derlediğimiz 3 pratik yöntem sayesinde bu kalıntılardan hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Fırın tepsisindeki inatçı kalıntıları söküp atıyor! Dakikalar içinde ilk günkü gibi yapıyor…

FIRIN TEPSİNİZ DAKİKALAR İÇİNDE TERTEMİZ OLACAK

Önerileri uygulamadan önce ilk olarak fırın tepsisinin üzerine olan kalıntıları alın ve su ile durulayın. Sonrasında ise temiz bir bez ya da kağıt havlu ile tepsiyi kurulayın.

Fırın tepsisindeki inatçı kalıntıları söküp atıyor! Dakikalar içinde ilk günkü gibi yapıyor…

Not: Önerilen yöntemleri uygularken mutlaka eldiven takmanız önerilir.

Fırın tepsisindeki inatçı kalıntıları söküp atıyor! Dakikalar içinde ilk günkü gibi yapıyor…

Malzemeler:

  • Karbonat
  • Hidrojen peroksit
  • Temiz bir bez ya da kağıt havlu
  • Küçük bir kap
  • Temizlik eldiveni
  • Bulaşık süngeri
  • Beyaz sirke
  • Bulaşık deterjanı
  • Su
Fırın tepsisindeki inatçı kalıntıları söküp atıyor! Dakikalar içinde ilk günkü gibi yapıyor…

KARBONAT VE HİDROJEN PEROKSİT

Hidrojen peroksit ve karbonat karışımı ile elde edeceğiniz macun sayesinde fırın tepsiniz tertemiz olacak.

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