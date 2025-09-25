Roza Galeri Roza Yaşam Fırında biriken inatçı yağ lekelerini tek harekette silip atıyor! Bu yöntem daha önce bildiklerinize taş çıkartıyor…

Fırında biriken inatçı yağ lekelerini tek harekette silip atıyor! Bu yöntem daha önce bildiklerinize taş çıkartıyor…

Birçok yemeği pişirme konusunda hayatımızı kolaylaştıran fırınlar, sıklıkla kirlenen ve temizlemesi oldukça zaman alan mutfak aletlerinden biridir. Kullandıktan hemen sonra temizlenmediğinde pişen yemeklerin yağı ve sosu fırının içerisinde birikir ve inatçı lekelere dönüşerek çıkarılması zor bir hal alır. Ancak bu durumun sizi endişelendirmesine gerek yok. Çünkü fırınınızın içini tertemiz yapacak ve sizi bu zorlu lekelerden kurtaracak pratik bir yöntem bulunuyor! İşte daha önce bildiğiniz yöntemleri kenara attıracak o doğal çözüm…

Giriş Tarihi: 25.09.2025 15:32
Fırında biriken inatçı yağ lekelerini tek harekette silip atıyor! Bu yöntem daha önce bildiklerinize taş çıkartıyor…

Zamanla cam kapakta ve fırının içerisinde yiyecek artıkları, yağ ve sos kalıntıları birikir. Sararmış, yağlı ve kirli bir fırını temizlemek ise oldukça zorlayıcı ve saatlerinizi alan bir işlemdir. Ancak, doğru temizlik ürünleri ile bu sorunu ortadan kaldırmak ve tertemiz fırınlarda mis gibi yemekler hazırlamak mümkün!

Fırında biriken inatçı yağ lekelerini tek harekette silip atıyor! Bu yöntem daha önce bildiklerinize taş çıkartıyor…

Daha önce bildiğiniz tüm yöntemleri unutturacak olan bu doğal yöntem ile fırınlarınız adeta ilk günkü parlaklığına kavuşacak. İşte mısır nişastası ile harika sonuçlar elde edebileceğiniz o mucizevi çözüm…

Fırında biriken inatçı yağ lekelerini tek harekette silip atıyor! Bu yöntem daha önce bildiklerinize taş çıkartıyor…

MISIR NİŞASTASI VE SU BUHARI YÖNTEMİ

Fırınınızda biriken inatçı yağ lekelerini tek harekette silip atan bu doğal yöntem, daha önce bildiğiniz yöntemlere taş çıkarıyor.

Fırında biriken inatçı yağ lekelerini tek harekette silip atıyor! Bu yöntem daha önce bildiklerinize taş çıkartıyor…

Yağ lekelerine eklenen mısır nişastası, bir süre sonra emilerek lekelerin fırınınızdan nazikçe temizlenmesine yardımcı olur.

Fırında biriken inatçı yağ lekelerini tek harekette silip atıyor! Bu yöntem daha önce bildiklerinize taş çıkartıyor…

Sıra dışı ve pek bilinmeyen bu fırın temizleme yöntemi, buhar ile temizleme etkisi sayesinde fırınlarınızın içerisine zarar vermeden ve çizik oluşturmadan temizlik sunar.

Fırında biriken inatçı yağ lekelerini tek harekette silip atıyor! Bu yöntem daha önce bildiklerinize taş çıkartıyor…

NASIL UYGULANIR?

Küçük bir kabın içerisinde su ve mısır nişastasını pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Fırında biriken inatçı yağ lekelerini tek harekette silip atıyor! Bu yöntem daha önce bildiklerinize taş çıkartıyor…

Elde ettiğiniz bu karışımı fırın tepsisine veya fırın ısısına dayanabilecek bir kabın içerisine koyarak fırına atın ve düşük ısıda (yaklaşık 100–120°C) 20-30 dakika boyunca çalıştırın.

Fırında biriken inatçı yağ lekelerini tek harekette silip atıyor! Bu yöntem daha önce bildiklerinize taş çıkartıyor…

Su buharlaşırken mısır nişastası yağ lekelerinin yumuşamasını sağlar. Fırın soğuduktan sonra nemli bir bez ile yağ lekelerini sildiğinizde kirlerden hızlı ve kolay bir şekilde kurtulduğunuzu fark edeceksiniz.

Fırında biriken inatçı yağ lekelerini tek harekette silip atıyor! Bu yöntem daha önce bildiklerinize taş çıkartıyor…

BULAŞIK DETERJANINDAN DA FAYDALANABİLİRSİNİZ!

Son zamanlarda viral olan fırın temizliği yöntemlerinden biri ise fırın içerisindeki inatçı yağ lekelerine karşı bulaşık deterjanı kullanmak oluyor.

Fırında biriken inatçı yağ lekelerini tek harekette silip atıyor! Bu yöntem daha önce bildiklerinize taş çıkartıyor…

Bu aşamada yapmanız gereken tek şey bir su bardağının üçte biri kadar bulaşık deterjanını bir su bardağı karbonatla iyice karıştırmak.

Fırında biriken inatçı yağ lekelerini tek harekette silip atıyor! Bu yöntem daha önce bildiklerinize taş çıkartıyor…

Ardından elde ettiğiniz bu karışımı fırın camınıza ve fırınınızın içerisine sürün. Karışımı yaklaşık 30 dakika beklettikten sonra nemli bir bez yardımı ile lekelerin üzerini güzelce ovalayarak kirden ve yağlardan kurtulabilirsiniz.