Roza
Galeri
Roza Yaşam
Geçmeyen baş ağrılarının sebebini ‘menopoz’ sanıyordu! Gerçeği göz doktoruna gidince öğrendi…
Geçmeyen baş ağrılarının sebebini ‘menopoz’ sanıyordu! Gerçeği göz doktoruna gidince öğrendi…
Eastleigh'de yaşayan 51 yaşındaki Tracy Flynn, geçmek bilmeyen baş ağrılarını ve yorgunluğunu menopoz sanıyordu. Rutin göz muayenesinde sağ kulağının arkasında büyük bir akustik nöroma fark eden doktorları, Flynn'ı acile sevk etti. Menopoza bağlı sandığı ağrılarının asıl sebebini öğrenen kadın kulaklarına inanamadı.
Giriş Tarihi: 09.11.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 09.11.2025 10:41