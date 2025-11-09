Roza Galeri Roza Yaşam Geçmeyen baş ağrılarının sebebini ‘menopoz’ sanıyordu! Gerçeği göz doktoruna gidince öğrendi…

Eastleigh'de yaşayan 51 yaşındaki Tracy Flynn, geçmek bilmeyen baş ağrılarını ve yorgunluğunu menopoz sanıyordu. Rutin göz muayenesinde sağ kulağının arkasında büyük bir akustik nöroma fark eden doktorları, Flynn'ı acile sevk etti. Menopoza bağlı sandığı ağrılarının asıl sebebini öğrenen kadın kulaklarına inanamadı.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 09.11.2025 10:41
Eastleigh'de yaşayan 51 yaşındaki Tracy Fylnn, uzun süredir baş ağrısı ve yorgunluk ile mücadele ediyordu.

Geçmek bilmeyen ağrılarının sebebini menopoza bağlayan Flynn, "Kendimi menopoza girdiğime ikna etmiştim.

Her sabah kocama, uyandığımda kendimi kötü hissetmesem çok daha güzel olacağını söylüyordum" diyerek, ağrılarının ardındaki gerçeği göz ardı edip, kendini menopoz olduğuna inandırdığını söyledi.

Rutin göz muayenesine giden kadın, gözlerini kontrol ettirmek isterken, ağrılarının asıl sebebini öğrendi.

Göz muayesini gerçekleştiren doktor, Flynn'ın sağ kulağının arkasında büyük bir nöroma fark etmesiyle onu acilen Southampton Hastanesi'ne sevk etti.

Durumun şaşkınlığını üstünden atamayan Flynn, acilen BT ve MR'a alındı ve sonuçların iyi çıkması için dua etti.

10 günlük bir bekleyişin ardından ağrılarının sebebini öğrendiğinde şok geçirdi.

"Geriye dönüp baktığımda, bütün ipuçları oradaydı, sadece onları bir araya getirememiştim" diyen 51 yaşındaki Flynn, beyninde tümör olduğunu öğrendi.

Eve gidip saatlerce ağlayan kadın, ne yapacağını bilemedi ve kendini çaresizlik içerisinde buldu.

Bir süre kendine gelemeyen Flynn, cerrahlar tarafından acil ameliyata alındı.

Cerrahlar 10 saat süren bir operasyonla tümörün tamamını ve denge sinirini başarıyla çıkardı.

Ancak Flynn, geçirdiği ameliyat sonrasında hareket kabiliyeti kaybı, sağ kulağında işitme kaybı, yüz felci ve devam eden denge sorunları yaşadı.

"Bir dönem hiç yürüyemiyordum, tekerlekli sandalyedeydim ve adım adım yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kalıyordum" diyen Flynn, geçirdiği zorlu süreci anlattı.

Şimdilerde yürüme kabiliyetini geri kazanan Flynn, Brain Tumour Research adı bir yardım kuruluşuyla ortaklık kurdu ve Kasım ayında 99 Mil adında bağış toplama kampanyasına katıldı.

Flynn, bu adımı için "Kasım ayında 99 Mil'e katılmak benim için çok şey ifade ediyor çünkü artık yürüybiliyorum ve bunu yürüyemeyen insanlar için yapıyorum" dedi.

Tracy Flynn, ayrıca insanlara semptomları göz ardı etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Flynn bu konu hakkında, "Göz doktoruna gitmeseydim belki de şu an buralarda olamayacaktım. Belirtiler sıradan gibi gelebilir ancak onları asla görmezden gelmeyin ve her zaman bir cevap arayın" dedi.