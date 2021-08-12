Geleceğin meslekleri! En yüksek maaşlar bu alanlarda olacak

İş arama süreci çok sinir bozucu olabilir. Ancak titiz bir planlama ve hazırlık ile şansınızı artırabilirsiniz. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri, belirli bir iş için uzun vadeli yapıyı dikkate almaktır. Bu sadece bir kariyeri değerlendirirken akıllıca olmakla kalmaz, aynı zamanda sizi ölmekte olan bir mesleği takip ederek zaman ve para harcamaktan da kurtarabilir.

Gelecekteki istihdam fırsatlarını inceleyerek kendiniz için en iyi kariyer planını yapabilirsiniz. Hem sevdiğiniz hem de büyük şeyler başaracağınıza inandığınız bir işi bulmak aslında zor değil. Önemli olan neleri yapmaktan hoşlandığınızı keşfederken aynı zamanda ileride hangi mesleklerin daha iyi bir seçenek olduğunu göz önünde bulundurarak kendinize uygun bir alternatifi seçmektir. İşte geleceğin en çok kazandıracak meslekleri…

FİNANSAL DANIŞMAN Bir finansal danışman olarak, finansal yıkımdan kaçınmak için insanların paralarını yönetmelerine yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca tasarruf, yatırım, kolej için ödeme yapma, ev satın alma, emeklilik ve hatta ölüme hazırlık gibi konularda tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Finansal danışman olmak için bir lisans yeterli olmalıdır. Bununla birlikte, bir yüksek lisans derecesi ve sertifika, maaşınızı önemli ölçüde artırabilir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ ANALİSTİ Bir bilgi güvenliği analisti olarak işiniz, bir organizasyonu kendisinden korumaktır. Bir şirket bilişim teknoloji ağları ve sistemleri kullandığı süre boyunca bu iş için bilgi güvenliğini de sağlamak zorundadır. Bu durum, ağı bilgisayar korsanlığı gibi dış saldırılardan korumak anlamına gelir.

VERİTABANI YÖNETİCİSİ Bu yöneticiler, bir şirketin veritabanını barındıran sunuculardan sorumludur. Müşteri ve ürün bilgilerini içeren büyük dosyaların korunmasından esasen siz sorumlu olacaksınız. Bu bilgiyi şirkette ihtiyacı olan herkes için erişilebilir ve erişilebilir kılmak sizin elinizde. Veritabanı yöneticisi olma gereksinimleri şirketten şirkete değişebilir. Ancak en önemlisi bir lisans derecesine sahip olmanız ve kendinizi bu alanda eğittiğinize dair sunacağınız staj ve çalışmalarınızı içeren tecrübe belgeleri işinizi kolaylaştıracaktır.