Roza
Galeri
Roza Yaşam
Gerçekten sevildiğinizi nasıl anlarsınız? Klinik Psikolog Esra Ezmeci sırrını açıkladı: "Bunun en net örneği..."
Gerçekten sevildiğinizi nasıl anlarsınız? Klinik Psikolog Esra Ezmeci sırrını açıkladı: "Bunun en net örneği..."
Sevgi ile bağımlılık arasındaki ince çizgi çoğu zaman romantik görünse de aslında kişinin özgürlüğünü, nefesini ve kendi hayatını elinden alabiliyor. Gerçek sevgi güç verirken, bağımlılık kontrol eden, yoran ve tüketen bir döngüye dönüşüyor.
Giriş Tarihi: 06.12.2025 11:29