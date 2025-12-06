Gerçekten sevildiğinizi nasıl anlarsınız? Klinik Psikolog Esra Ezmeci sırrını açıkladı: "Bunun en net örneği..."

İlişkilerde en çok karıştırılan şeylerden biri şudur: Bu adam/ bu kadın beni gerçekten seviyor mu, yoksa bana bağımlı mı? Çünkü bağımlılık, çoğu zaman sevgi gibi görünür. Hatta öyle bir görünür ki, kişi "Oh be, demek ki beni aşırı seviyor" diye içinden rahatlar. Ama sonra ilişki ilerledikçe bir bakar ki: nefes alma alanı daralmış, özgürlüğü kısıtlanmış, kendi hayatından uzaklaşmış, sanki başkası için var olan bir gölgeye dönüşmüş.