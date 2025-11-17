Roza Galeri Roza Yaşam Gevşeyen klozet kapağı nasıl sabitlenir? Yalnızca 2 malzemeyle etkili yöntem…

Gevşeyen klozet kapağı nasıl sabitlenir? Yalnızca 2 malzemeyle etkili yöntem…

Tuvalete oturduğunuzda kapağın sağa-sola kaynaması, yerinden oynaması sinir bozucu bir durumdur. Ancak, pek çok kişi bu sorunun basit bir çözümle dakikalar içerisinde çözülebileceğinden habersiz. İşte klozet kapağını evde kolayca sabitlemenin o püf noktası…

Giriş Tarihi: 17.11.2025 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 12:47
Klozet kapağının gevşeme sorunu büyük ihtimalle bir veya iki vidadan kaynaklanır. Kapağın sürekli hareket etmesi de bu vidaların zamanla gevşemesine neden olur. Kimi zaman kapağın hızlı şekilde kapatılması kimi zaman da sık kullanımından dolayı vida yuvaları gevşer.

Klozet kapakları zamanla gevşer, vidaları yerinden oynar. Ancak endişelenmeyin, çünkü bu sorunu yalnızca 5 dakika içerisinde çözebilirsiniz.


Tam olarak bu noktada ise hangi alete ihtiyaç duyacağınızı bilmek önemlidir. Çoğu klozet kapağını sıkmak için tek bir tornavida yeterli olur. Eğer klozet kapağınız farklı bir yapıdaysa da bir adet İngiliz anahtarı iş görecektir.

Bu adımda klozet kapağına yakından bakarak hangi vida tipine sahip olduğunu kolayca anlayabilirsiniz.

DENEYEREK ANLAYIN

Kapağın nereden gevşediğini anlamak için küçük bir test yapabilirsiniz. Klozet kapağını hafifçe sağa sola oynatın ve hangi tarafın daha çok kaydığını kontrol edin.

Genelde gevşeme tek taraflıdır ve o tarafın vidası neredeyse kendini bırakacak bir halde olduğundan kolayca fark edilir.


Kapağı tam oturttuğunuzda vidanın başını tornavidayla saat yönünde çevirin. Bu aşamada birkaç tur çevirmek yeterli olacaktır.

Eğer vida yuvası metal değilse tornavidayı çok bastırmamaya özen gösterin. Aşırı sıkmak plastik parçaların çatlamasına neden olabilir. Özellikle yeni bir kapak taktırmayı düşünüyorsanız ölçüleri not etmeyi unutmayın.

BANYO BUHARI DA ETKİLİYOR

Banyo buharı da zamanla plastik aksamların esnemesine neden olabilir. Bu nedenle olası sorunları önlemek için yılda bir kere vidaları kontrol etmek sorun yaşamanızı önler ve kapağın ömrünü uzatır.

Eğer kapağınız yavaş kapanan modellerdense mekanizmanın daha hassas olduğunu bilmeniz gerekir. Bu kapaklarda vidalar gevşediğinde yalnızca ses kesilmez aynı zamanda mekanizma da zorlanır.

Yavaş kapanmanın devam etmesi için kapağın dengeli bir şekilde sabitlenmesi gerekiyor. Bu nedenle bu modellerin düzenli bakımını ihmal etmemelisiniz.