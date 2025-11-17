Gevşeyen klozet kapağı nasıl sabitlenir? Yalnızca 2 malzemeyle etkili yöntem…

Klozet kapağının gevşeme sorunu büyük ihtimalle bir veya iki vidadan kaynaklanır. Kapağın sürekli hareket etmesi de bu vidaların zamanla gevşemesine neden olur. Kimi zaman kapağın hızlı şekilde kapatılması kimi zaman da sık kullanımından dolayı vida yuvaları gevşer.