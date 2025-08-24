Gözleri görmese de hayatı aydınlatıyor! “Görmek gözle değil, kalple mümkün”

MELİKE TATLI: ÇEVREMDE BÖYLE BİR DURUMLA HER ZAMAN KARŞILAŞABİLİRİM

"İlahiyat'tan yeni mezun oldum. Hocamız dördüncü sınıfın ilk döneminde dersi açtığında ben de seçmiş bulundum. İlgim vardı açıkçası. Kendim ve çevremde böyle bir durumla karşılaşabilirim diye düşündüm. İlerde Din Kültürü öğretmeni olmayı istiyorum. O zaman da böyle bir öğrenci karşıma çıkabilir ve ona faydalı olmak istiyorum. Sanırım bu dersi başka birinden alsaydık bu kadar verimli geçmezdi diye düşünüyorum."



ÖĞRENCİLERİMİZ BU DERSLE ENGELLİ EĞİTİMİ İÇİN GENİŞ BİR BİLGİ ALDI

-"Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim Öğretimi" dersini başlatma fikri nasıl ortaya çıktı?

- Engellilere gelecekte din hizmeti sunacak kişilerin, engellilik konusundaki bilgilerini artırmak amacıyla Türkiye'de bir ilk olarak Sakarya Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi ve Engelsiz Yaşam ve Destek Koordinatörlüğü iş birliğine gittik. Engeli olan olmayan ilgili tüm öğrencilere açık Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim Öğretimi seçmeli dersini başlattık. Dersin uygulama süreçleri tarafımca yürütüldü. Bu konuda eğitim verenlerle, kurumlarla görüşmeler yapıp en sonunda 64 saati de aşağı düşürmeyecek şekilde bir seçmeli ders içeriği oluşturduk. Bu dersi 20'ye yakın öğrencimiz başarıyla tamamladı. Ayrıca gerekli şartları sağlayan 14 öğrencimiz de yaptığımız çalışmayla Braille Alfabesi ile Dini Kavramlar Öğreticiliği Sertifikası almış oldu. Çalışma kapsamında öğrencilerimize Türkçe Braille alfabesiyle okuma yazma ve Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi ve beceri aktarmış olduk. Bu sayede bu öğrencilerimizin gelecekte görev aldıkları kurumlarda engelliler ile karşılaşmaları durumunda görme engelli kişilere din hizmeti veya farklı alanlarda eğitim sunabileceklerini ümit ediyoruz.



- Bu projeyle yeni bir iş kolu da oluştu sanırım...

- Tabii ki. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve MEB'e yetişmiş personelleri sunan kurumlardan biri üniversiteler. Dolayısıyla onun ihtiyacını düşünmek için biz de çalışmalıyız dedik. Yani bu ders bu düşünceden çıktı. Bu aynı zamanda hem öğrencilerimizin daha fazla istihdam bulma fırsatına hem de topluma görme engelli kişilerin daha fazla katılmasına, görme engelli kişilerin eğitim almış personellerden nitelikli şekilde ve istedikleri yerlerde eğitim alabilmelerine de katkı sağlayacaktır.



- Bir engelli gördük, yardım etmek istiyoruz. Ne yapmalıyız?

- Önce kendimizi tanıtıp sonrasında yardım isteyip istemediğini sormak lazım. Bunu anlamanın en iyi yolu ise çocukluktan itibaren engellilerle birlikte hayatı paylaşmak. Mesela gören arkadaşlarımla aynı sınıftayken ben engelli olmayan kişilerle birlikte hayatı paylaşma konusunda tecrübe kazanırken onlar da görme engelli bir kişiyle yaşama konusunda tecrübe kazanıyorlardı. Bazı alanlarda benim onlardan daha başarılı olabileceğimi bazı alanlarda da onların benden daha başarılı olabileceğini uygulamalı bir şekilde görüyorlardı.