Gözleri görmese de hayatı aydınlatıyor! “Görmek gözle değil, kalple mümkün”
Doğuştan görme engelli Huzeyfe Aydın, hayat yolculuğunu yalnızca kendi için değil, başkaları için de ışığa çeviriyor. Sakarya Üniversitesi'nde yürüttüğü 'Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim Öğretimi' dersiyle görmeyenlere umut olan Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Aydın, görenlere de yeni ufuklar açıyor. Mezunlar özel alan olması sebebiyle daha kolay iş bulurken, görme engelli kişilerin topluma katılımı için bir engel daha aşılıyor.
Giriş Tarihi: 24.08.2025 09:23