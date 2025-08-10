Roza Galeri Roza Yaşam “Hafta sonu ne yapacağım?” diye düşünenlere müjde! Huzurun tadını bu köyde çıkarın! İstanbul’a sadece 45 dakika uzaklıkta…

Hafta sonu ne yapabileceğinizi düşünüp duruyorken, kendinizi yine aynı popüler ve kalabalık mekanlarda mı buluyorsunuz? Şehrin gürültüsünden ve kalabalıklığından yalnızca 45 dakika uzaklıkta, zamanın adeta durduğu ve ilaç gibi geldiği bir yer olduğunu biliyor muydunuz? İşte hafta sonunuzu masal gibi geçirmenizi sağlayacak o nokta…