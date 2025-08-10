Roza Galeri Roza Yaşam “Hafta sonu ne yapacağım?” diye düşünenlere müjde! Huzurun tadını bu köyde çıkarın! İstanbul’a sadece 45 dakika uzaklıkta…

“Hafta sonu ne yapacağım?” diye düşünenlere müjde! Huzurun tadını bu köyde çıkarın! İstanbul’a sadece 45 dakika uzaklıkta…

Hafta sonu ne yapabileceğinizi düşünüp duruyorken, kendinizi yine aynı popüler ve kalabalık mekanlarda mı buluyorsunuz? Şehrin gürültüsünden ve kalabalıklığından yalnızca 45 dakika uzaklıkta, zamanın adeta durduğu ve ilaç gibi geldiği bir yer olduğunu biliyor muydunuz? İşte hafta sonunuzu masal gibi geçirmenizi sağlayacak o nokta…

Hafta sonu geldiğinde aklınıza hep aynı rotalar mı geliyor? Bitmek bilmeyen kalabalıkların olduğu, korna seslerinden başka bir ses duyamadığınız, bir türlü boş masa bulmanın kolay olmadığı o mekanlarda takılmak yerine, İstanbul'un hemen yanı başındaki gizli sığınağı keşfetmeye hazır olun.

Şehrin gürültüsünün yerini dalga seslerinin aldığı o nadir alanlardan biri: Poyrazköy.

Araba yolculuğu ile şehir merkezinden 45 dakika uzaklıktaki bu masalsı yerde kendinizi bambaşka bir atmosferin içerisinde bulacaksınız.

Arabadan indiğiniz anda yüzünüze esecek o keskin iyot kokusu, limana usulca yanaşmış renkli balıkçı tekneleri ve martıların hiç dinmeyen sesi, sizi adeta farklı diyarlara götürecek.

Popüler sahil kasabalarından farklı; daha salaş, daha rahat ve daha samimi bir ruhu olan bu balıkçı köyünde sizi nelerin beklediğine asla inanamayacaksınız.

Dinlenmek için çıktığınız haftasonu yolculuğundan gerçekten dinlenmiş dönmenizi sağlayacak olan bu balıkçı köyünde sizi bekleyen en önemli şey "hiçbir şey yapmamak!"

Sahildeki salaş ama bir o kadar lezzetli balıkçılardan birinde oturup Boğaz'ın Karadeniz ile birleştiği o büyülü noktayı izleyerek dinlenebilirsiniz.

Veya biraz hareket isterseniz, köyün tepesinde bulunan tarihi Poyrazköy Kale'sinin kalıntılarına doğru kısa bir tur atabilirsiniz.

Haftanın yorgunluğunu kesinlikle üzerinizden atmanızı sağlayacak olan bu yürüyüşte izleyeceğiniz manzara kelimenin tam anlamıyla nefes kesici.

Bir yanınızda uzanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, diğer yanınızda uzanan Karadeniz'in sonsuz maviliği ve yemyeşil ormanlar…

İyi bir haftasonu rotası için şehrin kalabıklığından uzak ve dinlenebileceğiniz bu balıkçı köyü, şehir merkezine yalnızca 45 dakika uzaklıkta.