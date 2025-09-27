Roza
Hafta sonu şehrin keyfini adımlayarak çıkarın! Hem bedeninizi hem zihninizi dinlendirecek o yollar...
İstanbul'da spor alışkanlığı değişti. Spor salonları yerine sahiller, ormanlar ve sokaklar tercih ediliyor. Moda, Kuzguncuk, Belgrad ve Kent Ormanı en gözde yürüyüş durakları oldu. Yürüyüş, hem sağlıklı yaşam hem de şehri yeniden keşfetmenin en kolay yolu. Uzmanlara göre adım atmak yalnızca bedeni değil, zihni de dinlendiriyor.
