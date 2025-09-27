Hafta sonu şehrin keyfini adımlayarak çıkarın! Hem bedeninizi hem zihninizi dinlendirecek o yollar...

Psikologlar, düzenli yürüyüşün yalnızca bedene değil zihne de iyi geldiğini söylüyor. Spor eğitmenleri ise açık havada yapılan yürüyüşün spor salonundaki koşu bandına kıyasla daha motive edici olduğunu söylüyor. Üstelik sosyal medya bu modayı daha da güçlendiriyor. Instagram'da #istanbulwalking, #yürüyüşrotası gibi etiketlerle binlerce fotoğraf paylaşılırken, bazı kullanıcılar kendi keşiflerini harita halinde sunuyor.

