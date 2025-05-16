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Roza Yaşam
Hemen ellerinize bakın! İşaret parmağınız gizli karakterinizin yansıması: Eğer doğuştan liderseniz…
Hemen ellerinize bakın! İşaret parmağınız gizli karakterinizin yansıması: Eğer doğuştan liderseniz…
Günümüzde kişilik analizi yapan birçok test ve araştırma bulunuyor. Bunlardan biri de parmak uzunluğu testidir. Karakterimiz hakkında önemli ipuçları veren bu test, siz bir şey söylemeden sizin hakkınızda bazı bilgiler sunabilir. Parmak uzunluklarının kişilik özellikleriyle ilişkili olduğu düşünülen bu test, gizli kişilik özelliklerinizi, davranışlarınızı, mizacınızı, güçlü yönlerinizi, zayıf yönlerinizi hatta ilişkiye bakış açınızı bile tahmin ediyor…
Giriş Tarihi: 16.05.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 10:52