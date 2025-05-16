Hemen ellerinize bakın! İşaret parmağınız gizli karakterinizin yansıması: Eğer doğuştan liderseniz…

Özellikle yüzük ve işaret parmağı uzunluğunun, bireylerin bazı kişilik özelliklerini yansıtabileceği öne sürülüyro. Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanan bir araştırma, işaret parmağı yüzük parmağından daha kısa olan erkeklerin daha baskın, rekabetçi ve iddialı olma eğiliminde olduklarını ortaya koydu.