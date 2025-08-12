Roza Galeri Roza Yaşam Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Kolaylık olsun diye prizleri böyle kullananlar dikkat! Yangına sebep olabilir...

Günümüzde elektrik, hayatımızın her alanında vazgeçilmez bir unsur haline gelirken, evlerimizde sıkça yapılan bu hatalar ciddi yangın, elektrik çarpması gibi hayati riskleri beraberinde getiriyor. Peki bu tehlikeleri önlemek için nelere dikkat etmeliyiz? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.08.2025 16:31 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 16:32
Elektrik günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden yalnızca biri, ancak yanlış kullanımı ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Bu hatalar ihmal edildiğinde küçük bir kıvılcım büyük bir felaketlere yol açabiliyor. Uzmanlar, elektrik konusunda neredeyse herkesin sık sık yaptığı o hatalara karşı alınması gereken önlemlerden bahsetti.

PRİZ KULLANIMINDA BU YANLIŞLARI YAPMAKTAN KAÇININ!

Birçok evde birden fazla cihaz tek bir prize bağlanıyor, bu da priz ve kabloların aşırı ısınmasına neden olabiliyor.

Güvenilir olmayan uzatma kabloları veya uygunsuz priz kullanımı, elektrik akımının kontrolsüz akmasına zemin hazırlayabilir. Bu durum, zamanla kısa devre veya yangın riskini artırabilir.

GÜVENİLİR OLMAYAN VE SERTİFİKASIZ MALZEME KULLANIMI

Elektrik panoları, prizler ve kablolar için güvenilir ve uygun malzeme tercih edilmelidir.

Uzmanlar tarafından test edilmeyen ve güvenilir olmayan ürünler evinizde risk faktörü oluşturacağından kullanmaktan kaçınılmadır.

ELEKTRİK PANOSU VE KABLO DÜZENİ

Elektrik panosu, evinizin içerisinde uygun ve erişilebilir bir yerde konumlandırılmalıdır. Panoların üzerinde toz olmamasına, nem ve ısı gibi etkenlerden uzak kalmasına dikkat edilmelidir. Kabloların karışması ve düzensiz bağlantılar zamanla arıza ve yangın riskini tetikleyebilir.

UZMAN DESTEĞİ ALMADAN YAPILAN ELEKTRİK İŞLERİ

Elektrik tamiri ve montajı uzmanlık isteyen işlerdir.

Evde kendi kendinize müdahale etmeniz, sizi yangın tehlikesi veya elektrik akımına kapılma gibi risklerle karşı karşıya bırakabilir. Bu nedenle, mutlaka yetkili ve sertifikalı elektrikçilere başvurmak gerekir.

EV ELEKTRİĞİNDE GÜVENLİK ÖNCELİĞİNİZ OLSUN

Elektrik güvenliği, hem evinizin hem de ailenizin hayatı için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle tesisatınızın periyodik kontrollerini yaptırmayı, güvenilir, sertifikalı malzemeleri kullanmayı ve uzmanından yardım almayı aksatmamak gerekir.

Ufak bir ihmal, geri dönüşü zor sonuçlar doğurabilir.