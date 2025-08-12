Roza Galeri Roza Yaşam Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Kolaylık olsun diye prizleri böyle kullananlar dikkat! Yangına sebep olabilir...

Günümüzde elektrik, hayatımızın her alanında vazgeçilmez bir unsur haline gelirken, evlerimizde sıkça yapılan bu hatalar ciddi yangın, elektrik çarpması gibi hayati riskleri beraberinde getiriyor. Peki bu tehlikeleri önlemek için nelere dikkat etmeliyiz? İşte detaylar…