Hırçın kız artık ringin kraliçesi! WBA Altın Kemer sahibi Seren Ay Çetin anlattı: “Eskiden yenilmek benim için korkunç bir şeydi... "

O YENİLGİ BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ

- Heyecan var mıydı?

- İnanır mısın, yoktu. Sevgilim iki gündür yemekten kesilmiş, annem desen çok gergin. Benim derdim ise tatlı yemek.

- Sakin kalmayı nasıl başarıyorsun peki?

- Seninle ilk röportaj yaptığımızda hatırlıyor musun kaybetmek benim için çok korkunç bir şey gibi görünüyordu. Sonra biz Dina ile maç yaptık. Hayatımda yaptığım en iyi maçtı. Kaybettim! Ama Dina şu an tüm boksörler arasında 1 numarada. Çok iyi bir boksör. 10 raunt maç ortada gitti. Yani beni ezici bir şekilde dövemedi. Ev sahibiydi ve her şeyden önce onun üstünlüğü vardı. Ben onu üstünlükle dövmeden maçı alamazdım. Maçı kaybettim mi? Evet, o son rauntta puanlamayla daha iyiydi. Herkes beni tebrik etti o maçtan sonra.