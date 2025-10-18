Roza
Hırçın kız artık ringin kraliçesi! WBA Altın Kemer sahibi Seren Ay Çetin anlattı: “Eskiden yenilmek benim için korkunç bir şeydi... "
Evde abisini hırpalarken annesinin boksa yönlendirmesiyle ringlere adım atan Seren Ay Çetin, geçen hafta beş kez WBC Dünya şampiyonu olan Çek boksörü mağlup etti. Kazandığı WBA Altın Kemer'le Türk boks tarihine geçen 28 yaşındaki boksör, "Eskiden yenilmek benim için korkunç bir şeydi. Bunu aştım artık derdim dünya listesinde 1 numaraya yükselmek" diyor.
Giriş Tarihi: 18.10.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 11:15