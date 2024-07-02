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İki farklı yüze sahip! Küçük çocuğun tek hayali aynaya bakabilmek: "Tedavi olursam ilk olarak yüzüme bakarım"

Bebekken geçirdiği beyin kanaması sonrası yüzünde oluşan ve zaman içerisinde büyüyen kitle nedeniyle iki farklı yüzü varmış gibi görünen ve zor günler geçiren 14 yaşındaki Enes, büyüyünce doktor olarak kendisi gibi çocuklara yardım etmenin hayalini kuruyor. Rahatsızlığı nedeniyle bir gözünü de kaybeden Enes, tedavi olursa ilk olarak aynaya bakarak gülümseyeceğini söylüyor.

Giriş Tarihi: 02.07.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 12:59
İki farklı yüze sahip! Küçük çocuğun tek hayali aynaya bakabilmek: Tedavi olursam ilk olarak yüzüme bakarım

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuklu Bakır ailesinin en küçük çocuğu Enes, bebekliğinde beyin kanaması geçirdi. Geçirdiği beyin kanamasının ardından yüz bölgesinde kitle oluşmaya başlayan Enes'in yüzündeki kitle yıllar içinde büyüdü.

İki farklı yüze sahip! Küçük çocuğun tek hayali aynaya bakabilmek: Tedavi olursam ilk olarak yüzüme bakarım

Milyonda bir ihtimal ile ortaya çıktığı belirtilen kitle nedeniyle bir gözünü de kaybeden 14 yaşındaki Enes, zor günler geçirmeye başladı. Diğer çocukların farklı bakışlarına maruz kaldığında kendisini kötü hisseden Enes, rahatsızlığı nedeniyle yüzünde oluşan kitle enfeksiyon kaptığında ise havale geçirerek halsiz kalıyor.

İki farklı yüze sahip! Küçük çocuğun tek hayali aynaya bakabilmek: Tedavi olursam ilk olarak yüzüme bakarım

Doktorların ameliyatının tehlikeli olduğu gerekçesi ile müdahaleye yanaşmadığı belirten babası Şeyhmus Bakır ise Enes'i bugüne dek birçok hastane ve doktora götürdüğünü ancak hala gerekli tedavinin bulunamadığını söyledi.

İki farklı yüze sahip! Küçük çocuğun tek hayali aynaya bakabilmek: Tedavi olursam ilk olarak yüzüme bakarım

Hastalığı tedavi edilirse okuyarak doktor olmak istediğini belirten 8. sınıf öğrencisi Enes, kendisi gibi hastalara ve küçük çocuklara yardım etmenin hayalini kuruyor.

İki farklı yüze sahip! Küçük çocuğun tek hayali aynaya bakabilmek: Tedavi olursam ilk olarak yüzüme bakarım

"TEDAVİ OLURSAM İLK OLARAK AYNAYA BAKAR GÜLERİM"
Diğer insanlar gibi normal bir görünüme kavuşmanın hayalini kurduğunu anlatan Enes, "Tedavi olursam ilk olarak yüzüme bakarım, gülerim. Top oynarım, arkadaşlarımla oyun oynarım, okula giderim. "

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