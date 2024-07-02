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İki farklı yüze sahip! Küçük çocuğun tek hayali aynaya bakabilmek: "Tedavi olursam ilk olarak yüzüme bakarım"
İki farklı yüze sahip! Küçük çocuğun tek hayali aynaya bakabilmek: "Tedavi olursam ilk olarak yüzüme bakarım"
Bebekken geçirdiği beyin kanaması sonrası yüzünde oluşan ve zaman içerisinde büyüyen kitle nedeniyle iki farklı yüzü varmış gibi görünen ve zor günler geçiren 14 yaşındaki Enes, büyüyünce doktor olarak kendisi gibi çocuklara yardım etmenin hayalini kuruyor. Rahatsızlığı nedeniyle bir gözünü de kaybeden Enes, tedavi olursa ilk olarak aynaya bakarak gülümseyeceğini söylüyor.
Giriş Tarihi: 02.07.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 12:59