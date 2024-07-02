İki farklı yüze sahip! Küçük çocuğun tek hayali aynaya bakabilmek: "Tedavi olursam ilk olarak yüzüme bakarım"

Milyonda bir ihtimal ile ortaya çıktığı belirtilen kitle nedeniyle bir gözünü de kaybeden 14 yaşındaki Enes, zor günler geçirmeye başladı. Diğer çocukların farklı bakışlarına maruz kaldığında kendisini kötü hisseden Enes, rahatsızlığı nedeniyle yüzünde oluşan kitle enfeksiyon kaptığında ise havale geçirerek halsiz kalıyor.

