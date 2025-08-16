İlişkilerde bu sorun büyük çatlaklara sebep oluyor! Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Bedeli çok ağır olabilir"

GÜVENİN ZEDELENMESİ: "Ne zaman neye bozulacağını bilmiyorum" düşüncesi, ilişkide huzursuzluk yaratır.

SEVGİ DİLİNİN BOZULMASI: İletişim kopunca, şefkat ve ilgi de azalır.

Genelleme yapmak risklidir ama gözlemler şunu gösterir. Kadınlar, tribi daha çok jest, mimik ve sessizlikle yapar. Karşı tarafın fark etmesini bekler. Erkekler ise fiziksel uzaklaşma eğilimindedir. Ortamı terk etme, dışarı çıkma, iletişimi kesme gibi yolları tercih eder. Benzer nokta: Her iki taraf da doğrudan yüzleşmektense dolaylı yoldan mesaj vermeyi tercih edebilir. Trip bazen sadece kırgınlık değil, güç gösterisidir. Karşı tarafa "Benim duygularım önemli" mesajını vermek için sessizlik kullanılır. Bu, kısa vadede işe yarayabilir ama uzun vadede ilişkide bir rekabet havası yaratır. İlişkilerde rekabet yerine iş birliği olması gerekir. Ama trip, farkında olmadan "kim önce pes edecek?" oyununa dönüştüğünde, bağlar zayıflar.