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İlişkilerde “geri dönüşü olmayan” nokta keşfedildi! Bilim insanları açıkladı: “Bunu yaşayan çiftler barışmıyor…”

Almanya'nın Johannes Gutenberg Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma, ilişkilerin sonunun geldiği noktayı tespit etti. Araştırmaya göre, ilişkilerde 'geri dönüşü olmayan bir nokta' bulunuyor ve bu noktaya gelindiğinde, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, ilişki sonlanıyor.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 11:42
İlişkilerde geri dönüşü olmayan nokta keşfedildi! Bilim insanları açıkladı: Bunu yaşayan çiftler barışmıyor…

Araştırmacılar, ilişkilerin bitmeye doğru nasıl bir yol izlediğini inceleyerek, 7 ila 28 ay arasında bir süre boyunca, partnerlerden birinin ilişkiyi sonlandırmaya karar vermesinin öncesinde bir "kritik nokta" olduğunu buldular.

İlişkilerde geri dönüşü olmayan nokta keşfedildi! Bilim insanları açıkladı: Bunu yaşayan çiftler barışmıyor…

Bu kritik noktada, ilişkinin geleceği belirli bir hızla kötüye gitmeye başlıyor.

İlişkilerde geri dönüşü olmayan nokta keşfedildi! Bilim insanları açıkladı: Bunu yaşayan çiftler barışmıyor…

Çalışmanın baş araştırmacısı Profesör Janina Bühler, ilişkiyi bitiren partnerin, diğer partnerden yaklaşık bir yıl önce "son durumu" fark ettiğini ve bu farkındalığın, ilişkideki tatmin düzeyini hızla düşürdüğünü belirtti.

İlişkilerde geri dönüşü olmayan nokta keşfedildi! Bilim insanları açıkladı: Bunu yaşayan çiftler barışmıyor…

Bu dönemde, partnerin genel yaşam tatmini yüksek olmasına rağmen, ilişkiye dair memnuniyetinin düşüşe geçtiği gözlemleniyor.

İlişkilerde geri dönüşü olmayan nokta keşfedildi! Bilim insanları açıkladı: Bunu yaşayan çiftler barışmıyor…

Araştırmaya göre, ilişkilerin başından itibaren yaşanan tatmin azalmaları, çiftin sonu gelmeden önce belirgin hale gelen bir düşüş dönemini işaret ediyor. Bu 'yavaş düşüş' dönemi, bazen bir on yıl sürebiliyor.