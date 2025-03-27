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İlişkilerde “geri dönüşü olmayan” nokta keşfedildi! Bilim insanları açıkladı: “Bunu yaşayan çiftler barışmıyor…”

Almanya'nın Johannes Gutenberg Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma, ilişkilerin sonunun geldiği noktayı tespit etti. Araştırmaya göre, ilişkilerde 'geri dönüşü olmayan bir nokta' bulunuyor ve bu noktaya gelindiğinde, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, ilişki sonlanıyor.