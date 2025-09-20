İlişkinizdeki rakip başka bir kadın değil, kayınvalideniz olabilir! Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlatıyor: "Anne bağımlılığı evliliğin gizli ortağı"

Kadınların dilinde bu durumun çok net bir tarifi vardır: "Ben onun karısı değilim sanki. Onun gerçek eşi annesi gibi" Belki siz de bu cümleyi duydunuz ya da yaşadınız. Çünkü bu, toplumumuzda çok yaygın bir durum. Erkekler bunu çoğu zaman görmez, hatta 'abartıyorsun' diye geçiştirir. Ama kadın için bu, yavaş yavaş içten içe kemiren bir yaraya dönüşür: "Bana mı aşık, yoksa annesine mi?"