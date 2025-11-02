İnsanlara ’hayır’ demekten çekinmeyin! Sınır koymayı öğrenmek için bu 7 kuralı uygulayın...

6- RUHSAL OLGUNLUK ÖNEMLİ

Olgun bir ruh, sınır koyarken saldırmaz. Ne bağırır ne açıklama yapma ihtiyacı duyar. Sadece sakin bir kararlılıkla "Bu benim alanım" der. Sınır koymak bir savunma değil, bir bilinç halidir. Kırmadan, suçlamadan, özür dilemeden yapılan bir kendini ifade biçimidir. "Bunu yapmak istemiyorum." "Şu an konuşmaya hazır değilim." "Bu bana iyi gelmiyor." Bu cümleler duvar değil; bir kapıdır. Kapının kolu da sendedir. Gerçek olgunluk hem sevgiyle hem kararlılıkla aynı anda var olabilmektir.



