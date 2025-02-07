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Kaçıncı kardeş olduğunuz süper gücünüzü belirliyor!

Doğum sırasının kişilik özellikleri ve zeka üzerindeki etkisi uzun yıllardır tartışılan bir konu. Peki, yaygın inançlar gerçekten doğru mu? Uzmanlar ve ebeveynler bu konuda farklı görüşler sunuyor.

Giriş Tarihi: 07.02.2025 12:07 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:08
Kaçıncı kardeş olduğunuz süper gücünüzü belirliyor!

Bir çocuğun kişiliğini etkileyen pek çok faktör bulunsa da, doğum sırasının da önemli bir unsur olduğu düşünülüyor.

Kaçıncı kardeş olduğunuz süper gücünüzü belirliyor!

Kaliforniya Üniversitesi'nden Aile Dinamikleri Uzmanı Frank Sulloway'e göre, ilk doğan çocuklar genellikle ebeveynlerine daha yakın hissediyor ve otoriteye daha fazla saygı gösteriyor. Aynı zamanda hedef odaklı, mükemmeliyetçi ve sorumluluk sahibi olma eğilimleri var.

Kaçıncı kardeş olduğunuz süper gücünüzü belirliyor!

Bununla birlikte, büyük kardeşler bazen eleştirici, katı ve baskın olabiliyor. Amerikan Psikoloji Derneği'nin (APA) bir çalışmasına göre, tek çocuklar da benzer kişilik özelliklerine sahip ancak yalnızlık hissi ve bazen kendini yetersiz görme gibi zorluklarla karşı karşıya kalabiliyorlar.

Kaçıncı kardeş olduğunuz süper gücünüzü belirliyor!

ORTANCA ÇOCUKLAR KENDİ YOLUNU ÇİZİYOR

Ortanca çocuklar genellikle ortamda denge sağlayan, insan ilişkilerine önem veren ve arabulucu rolü üstlenen bireyler olarak tanımlanıyor. Ancak bazen sessiz ve özgür ruhlu olabiliyorlar. Birçok ortanca çocuk, kendilerini ailesi içinde "unutulmuş" gibi hissedebiliyor.

Kaçıncı kardeş olduğunuz süper gücünüzü belirliyor!

Bu durumu yaşayan Venessa N. isimli bir ebeveyn, "Ortanca olmak bazen göz ardı edilmek gibi hissediliyor. Ailem ne kadar zaman ayırsa da, ilk doğan önemliydi, en küçük çocuk özel ilgi görüyordu, ama benim belirli bir yerim yok gibiydi," diyor.

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