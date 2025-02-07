Kaçıncı kardeş olduğunuz süper gücünüzü belirliyor!

Bu durumu yaşayan Venessa N. isimli bir ebeveyn, "Ortanca olmak bazen göz ardı edilmek gibi hissediliyor. Ailem ne kadar zaman ayırsa da, ilk doğan önemliydi, en küçük çocuk özel ilgi görüyordu, ama benim belirli bir yerim yok gibiydi," diyor.